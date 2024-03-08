Ивич заявил, что «Краснодар» играл в меньшинстве лучше «Ростова»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался по матчу 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

С 49-й минуты краснодарцы были в меньшинстве.

«Краснодар» завтра, 9 марта, может потерять лидерство.

Впереди у команды кубковый матч с «Химками» (12 марта).

«В первом тайме мы начали игру без уверенности. Это было проблемой. Не учитывая гол «Ростова», у них не было моментов. Мы создавали шансы, момент был у Джона Кордобы в первом тайме, когда его удар заблокировали. У соперника было владение, но не было моментов.

Во втором тайме мы были намного лучше, создавали шансы. После нашей ошибки соперник забил второй гол, но опять же мы показывали свой характер, выталкивали соперника. Мы играли лучше, когда у нас было десять игроков на поле. Проигрыш – это всегда неприятно. Надо об этом забыть и думать про следующую игру», – сказал Ивич.