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    Сафонов высказался о поражении «Краснодара» от «Ростова»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил матч 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

    • С 49-й минуты краснодарцы были в меньшинстве.
    • «Краснодар» завтра, 9 марта, может потерять лидерство.
    • Впереди у команды кубковый матч с «Химками» (12 марта).

    – Ничья с «Рубином», поражение от «Ростова». Не боитесь, что начнутся разговоры, что «Краснодар» выбыл из чемпионской гонки?

    – Разговоров много, они будут всегда. До этих двух матчей многие говорили, что «Краснодар» не станет чемпионом. В принципе, посмотрим, как оно будет дальше.

    – Но внутри команды нет никакого упадка, спада?

    – Естественно, негативные результаты подразумевают плохое настроение в команде, но мы должны с этим справиться. Результаты этих двух матчей не должны никак отразиться на дальнейшем нашем пути в чемпионате.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Yurok161
    1709925371
    Краснодар-это команда полугодка. Каждый ее сезон об этом говорит. Не смотря на сегодняшний матч, я им желаю стабильности. Соперник крепкий и порядочный. Удачи им в борьбе за чемпионство.
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