Сафонов высказался о поражении «Краснодара» от «Ростова»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил матч 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

С 49-й минуты краснодарцы были в меньшинстве.

«Краснодар» завтра, 9 марта, может потерять лидерство.

Впереди у команды кубковый матч с «Химками» (12 марта).

– Ничья с «Рубином», поражение от «Ростова». Не боитесь, что начнутся разговоры, что «Краснодар» выбыл из чемпионской гонки?

– Разговоров много, они будут всегда. До этих двух матчей многие говорили, что «Краснодар» не станет чемпионом. В принципе, посмотрим, как оно будет дальше.

– Но внутри команды нет никакого упадка, спада?

– Естественно, негативные результаты подразумевают плохое настроение в команде, но мы должны с этим справиться. Результаты этих двух матчей не должны никак отразиться на дальнейшем нашем пути в чемпионате.