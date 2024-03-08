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    • Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» от «Ростова»

    Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» от «Ростова»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил матч 20-го тура РПЛ «Ростов» – «Краснодар» (2:1).

    «Очень обидно за «Краснодар», но они сами виноваты – слишком рано поверили в себя. Пока что против «Рубина», что сегодня игра оставляет желать лучшего у «быков». Первый тайм они полностью провалили. Удивительно, что во втором они возили «Ростов» вдесятером, это дорогого стоит.

    В целом страшного ничего не произошло, но так очки отдавать нельзя. Интрига по-прежнему жива, думаю. Все может быть», – сказал Мостовой.

    • В поле работал судья Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
    • Во 2-м тайме он удалил у «Краснодара» Олакунле Олусегуна.
    • «Краснодар» завтра, 9 марта, может утратить лидерство.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Как можно возить с одним ударом в створ ворот!? Ты чего ляксандер
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