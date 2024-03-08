Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» от «Ростова»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил матч 20-го тура РПЛ «Ростов» – «Краснодар» (2:1).

«Очень обидно за «Краснодар», но они сами виноваты – слишком рано поверили в себя. Пока что против «Рубина», что сегодня игра оставляет желать лучшего у «быков». Первый тайм они полностью провалили. Удивительно, что во втором они возили «Ростов» вдесятером, это дорогого стоит.

В целом страшного ничего не произошло, но так очки отдавать нельзя. Интрига по-прежнему жива, думаю. Все может быть», – сказал Мостовой.