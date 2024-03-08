Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы после матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).
– Содержание игры было хорошим. До второго гола. Потом… психология. Все по‑другому стали делать, какая‑то боязнь появилась не пропустить.
– Стали сохранять счет. Это именно боязнь?
– Не решали. Вот решили и получили 2:1. Если бы не решили, то счет другой был бы.
Илья Вахания травму получил, ударились головами. Думаю, сотрясение небольшое получил.
– Мохаммад Мохеби сегодня блистал. Как оцените его форму?
– У него может быть ментальная усталость, так как не отдыхал и не готовился со всеми из‑за Кубка Азии. Отпуск у него был меньше.
– «Краснодар» вас чем‑то удивил?
– Нет.
- «Ростов» начал весну с 2 побед подряд.
- «Краснодар» по итогам тура может утратить лидерство.
- Впереди у команд кубковые матчи.