Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы после матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

– Содержание игры было хорошим. До второго гола. Потом… психология. Все по‑другому стали делать, какая‑то боязнь появилась не пропустить.

– Стали сохранять счет. Это именно боязнь?

– Не решали. Вот решили и получили 2:1. Если бы не решили, то счет другой был бы.

Илья Вахания травму получил, ударились головами. Думаю, сотрясение небольшое получил.

– Мохаммад Мохеби сегодня блистал. Как оцените его форму?

– У него может быть ментальная усталость, так как не отдыхал и не готовился со всеми из‑за Кубка Азии. Отпуск у него был меньше.

– «Краснодар» вас чем‑то удивил?

– Нет.