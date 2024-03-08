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    • Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Краснодаром»

    Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Краснодаром»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы после матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

    – Содержание игры было хорошим. До второго гола. Потом… психология. Все по‑другому стали делать, какая‑то боязнь появилась не пропустить.

    – Стали сохранять счет. Это именно боязнь?

    – Не решали. Вот решили и получили 2:1. Если бы не решили, то счет другой был бы.

    Илья Вахания травму получил, ударились головами. Думаю, сотрясение небольшое получил.

    Мохаммад Мохеби сегодня блистал. Как оцените его форму?

    – У него может быть ментальная усталость, так как не отдыхал и не готовился со всеми из‑за Кубка Азии. Отпуск у него был меньше.

    – «Краснодар» вас чем‑то удивил?

    – Нет.

    • «Ростов» начал весну с 2 побед подряд.
    • «Краснодар» по итогам тура может утратить лидерство.
    • Впереди у команд кубковые матчи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1709923367
    Редкий случай, когда Валерина команда билась и действительно хорошо и продуманно играла. Неужели Карпин все таки тренер?
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    WE ARE FOR PETER
    1709927032
    Хорошая вторая игра Ростова,темп немного потеряли как забили второй гол
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