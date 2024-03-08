Смолов рассказал об отказе «Зениту» в 2018 году

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что в 2018 году мог оказаться в «Зените».

В тот момент игрок выступал за «Краснодар».

«Был ли у меня вариант с «Зенитом»? Неоднократно. Почему ни разу не срослось? Сергей Николаевич Галицкий не продавал так же, а потом… Не могли договориться по условиям, я так понимаю, перехода. А потом, когда он всe-таки был готов, это была зима за полгода до [чемпионата] мира, я сам отказался.

Ну потому что я в разговоре со Славой Малафеевым там спросил – ну там 12 была сумма перехода, трансфера. Я сказал, что всe равно у меня приоритет и желание уехать в Европу. Он сказал, что будут 20 за меня просить. Я говорю, ну я понимаю, что за 20 как бы и 12 – это разные вещи совершенно. И я сказал, что ну типа извините, но я не вижу в этом смысла», – сказал Смолов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».