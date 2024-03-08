Осинькин после поражения от ЦСКА упрекнул журналиста за невнимательность

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы по матчу 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

У москвичей дубль оформил Виллиан.

Защитник стал лучшим в матче.

«Крылья» стартовали в весенней части РПЛ с 2 сухих поражений.

– У «Крыльев» четыре пропущенных мяча в двух последних матчах, все – со стандартов и с участием Костанцы. Как вы оцените его игру?

– Это совершенно не только он [виноват]. Я понимаю, что у нас сейчас есть проблема с игрой верхом при подачах и стандартных положениях. Мы знали об этой проблеме и готовились, но, к сожалению, опять пропустили эти мячи. Вы невнимательно смотрели, это не Фернандо.

– Почему пенальти бил Франко Орозко? На поле был Костанца, который является штатным пенальтистом.

– Костанца никогда не был пенальтистом. Да, он бил раньше, но только когда ни Гарре, ни Бейла не было на поле. Когда Орозко взял мяч, мы уже не стали на это влиять. Так получилось, что те, которые у нас обычно бьют пенальти, их не было на поле. У Франко очень стабильный удар. Мы видели его удары на тренировках и понадеялись, но здесь дело было не в ударе, а в психологии. Он молодой футболист, который еще не адаптировался и не смог совладать со своими нервами.

– Может ли этот момент надломить Орозко?

– Когда мы проигрываем аутсайдерам – да. Но, когда у нас три поражения, из которых два на выезде от «Спартака» и «Ростова», а сейчас от ЦСКА… Не считаю, что мы сегодня играли плохо. Да, мы дали сопернику очень большую фору. Для такой опытной команды, которая может направлять игру в нужное русло, это было критическим моментом. При этом, у игроков «Крыльев Советов» была страсть и подходы к чужим воротам. Хотелось большего, но создавать моменты против такой глубокообороняющейся команды, как ЦСКА, это очень трудно.