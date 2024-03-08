Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопросы после матча 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

У москвичей дубль оформил защитник Виллиан.

Бразилец стал лучшим в матче.

ЦСКА поднялся на 4-е место.

– Какие мысли были, когда на 83‑й минуте в ваши ворота был назначен пенальти?

– Процент реализации пенальти очень высокий. Поэтому нас ожидала нервная концовка. Но все началось с того, что мы контролировали ход игры. Создали пару голевых моментов, Ванька Обляков не реализовал выход, у Феди Чалова тоже был момент. После этого случилось то, что бывает в футболе.

Ситуация с пенальти не подразумевала такого… Человек выходит из штрафной, его нужно просто сопровождать, выдавливать и ни в коем случае не вставлять ноги. На ровном месте заработали пенальти, потеряли самообладание. Но Акинфеев показал свой класс.

– Роша сегодня забил два гола, но получил желтую карточку и пропустит следующий матч. Как будете восполнять потерю центрального защитника?

– У него восьмая, получается? Будем смотреть. Пока у меня такой информации нет.