Виллиан рассказал, кому посвятил дубль в матче с «Крыльями»

Защитник ЦСКА Виллиан прокомментировал свой дубль в ворота «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

Игрок замкнул 2 подачи Виктора Давилы с углового.

Виллиан признан лучшим футболистом матча.

ЦСКА поднялся на 4-е место.

– Кому посвятил два забитых мяча?

– Вся команда молодцы, всех с победой. Эти голы посвящаю моей супруге, она сейчас ждет малыша. Это трогательный и важный момент в нашей жизни. Рад играть и приносить пользу ЦСКА. Надеюсь, еще больше смогу радовать наших болельщиков.

– Есть в памяти моменты, когда вы уже забивали два гола за матч?

– Никогда столько не забивал. Первый раз случился дубль, рад этому событию. Надеюсь, смогу продолжать в таком ключе, а мы сможем далеко пойти с командой.