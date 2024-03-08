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    • Виллиан рассказал, кому посвятил дубль в матче с «Крыльями»

    Виллиан рассказал, кому посвятил дубль в матче с «Крыльями»

    Защитник ЦСКА Виллиан прокомментировал свой дубль в ворота «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

    • Игрок замкнул 2 подачи Виктора Давилы с углового.
    • Виллиан признан лучшим футболистом матча.
    • ЦСКА поднялся на 4-е место.

    – Кому посвятил два забитых мяча?

    – Вся команда молодцы, всех с победой. Эти голы посвящаю моей супруге, она сейчас ждет малыша. Это трогательный и важный момент в нашей жизни. Рад играть и приносить пользу ЦСКА. Надеюсь, еще больше смогу радовать наших болельщиков.

    – Есть в памяти моменты, когда вы уже забивали два гола за матч?

    – Никогда столько не забивал. Первый раз случился дубль, рад этому событию. Надеюсь, смогу продолжать в таком ключе, а мы сможем далеко пойти с командой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1709906936
    ...ну, тогда дубля жди!)...
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