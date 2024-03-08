«Фирменное блюдо»: Газзаев – об отбитом Акинфеевым пенальти в Самаре

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отраженный Игорем Акинфеевым пенальти в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев» (2:0).

Это 19-й нейтрализованный Акинфеевым пенальти в чемпионате России.

В 2003 году в дебютном матче за ЦСКА в Самаре Акинфеев тоже отбил пенальти Андрея Каряки.

ЦСКА поднялся в таблице на 4-е место.

«Игорь – молодец! Пенальти – его фирменное блюдо! Особенно в Самаре. 21 год назад он только начинал свою карьеру и был совсем юным вратарем, а сейчас уже зрелый и опытный мастер. Тогда, в 2003 году, он взял пенальти и позже ЦСКА стал чемпионом России. Надеюсь, что эта история повторяется», – сказал Газзаев.