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    • «Фирменное блюдо»: Газзаев – об отбитом Акинфеевым пенальти в Самаре

    «Фирменное блюдо»: Газзаев – об отбитом Акинфеевым пенальти в Самаре

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отраженный Игорем Акинфеевым пенальти в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев» (2:0).

    • Это 19-й нейтрализованный Акинфеевым пенальти в чемпионате России.
    • В 2003 году в дебютном матче за ЦСКА в Самаре Акинфеев тоже отбил пенальти Андрея Каряки.
    • ЦСКА поднялся в таблице на 4-е место.

    «Игорь – молодец! Пенальти – его фирменное блюдо! Особенно в Самаре. 21 год назад он только начинал свою карьеру и был совсем юным вратарем, а сейчас уже зрелый и опытный мастер. Тогда, в 2003 году, он взял пенальти и позже ЦСКА стал чемпионом России. Надеюсь, что эта история повторяется», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    CSKA57
    1709904317
    Будем ждать повторения истриии !
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709905537
    Конифей герой ЦСКА! И отличный человек
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1709908130
    За 21год выступления в РПЛ 19 отраженных пенальти, в год по одному, вообще ни о чем, средний результат.
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