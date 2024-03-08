9 марта на стадионе «Месталья» состоится матч 28 тура испанской Ла Лиги. «Валенсия» будет принимать «Хетафе». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Москве.
«Валенсия»
Некогда славная «Валенсия» давно не претендует на высокие места в Ла Лиге, обитая в середине турнирной таблицы. После 27 матчей хозяева «Местальи» располагаются на 9 строчке.
«Хетафе»
«Хетафе» также не решает сверх серьезных задач и идет на 11 месте. Отрыв от зоны вылета велик, посему можно сказать, что «малый клуб Мадрида» доигрывает чемпионат.
Личные встречи
Три крайних очных встречи команд завершились такими исходами:
- 08.12.2023 «Хетафе» – «Валенсия» 1:0
- 20.02.2023 «Хетафе» – «Валенсия» 1:0
- 04.09.2022 «Валенсия» – «Хетафе» 5:1
Прогноз на матч «Валенсия» – «Хетафе»
На «Месталье» состоится матч равных по классу команд, которые постепенно готовятся к следующей кампании. Предлагаем выбрать ставку «ничья» (3,20).