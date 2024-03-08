9 марта на стадионе «Месталья» состоится матч 28 тура испанской Ла Лиги. «Валенсия» будет принимать «Хетафе». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Москве.

«Валенсия»

Некогда славная «Валенсия» давно не претендует на высокие места в Ла Лиге, обитая в середине турнирной таблицы. После 27 матчей хозяева «Местальи» располагаются на 9 строчке.

«Хетафе»

«Хетафе» также не решает сверх серьезных задач и идет на 11 месте. Отрыв от зоны вылета велик, посему можно сказать, что «малый клуб Мадрида» доигрывает чемпионат.

Личные встречи

Три крайних очных встречи команд завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Валенсия» – «Хетафе»

На «Месталье» состоится матч равных по классу команд, которые постепенно готовятся к следующей кампании. Предлагаем выбрать ставку «ничья» (3,20).