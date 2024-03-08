Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Валенсия» – «Хетафе»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 9 марта

    «Валенсия» – «Хетафе»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 9 марта

    9 марта на стадионе «Месталья» состоится матч 28 тура испанской Ла Лиги. «Валенсия» будет принимать «Хетафе». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Москве.

    «Валенсия»

    Некогда славная «Валенсия» давно не претендует на высокие места в Ла Лиге, обитая в середине турнирной таблицы. После 27 матчей хозяева «Местальи» располагаются на 9 строчке.

    «Хетафе»

    «Хетафе» также не решает сверх серьезных задач и идет на 11 месте. Отрыв от зоны вылета велик, посему можно сказать, что «малый клуб Мадрида» доигрывает чемпионат.

    Личные встречи

    Три крайних очных встречи команд завершились такими исходами:

    • 08.12.2023 «Хетафе» – «Валенсия» 1:0
    • 20.02.2023 «Хетафе» – «Валенсия» 1:0
    • 04.09.2022 «Валенсия» – «Хетафе» 5:1

    Прогноз на матч «Валенсия» – «Хетафе»

    На «Месталье» состоится матч равных по классу команд, которые постепенно готовятся к следующей кампании. Предлагаем выбрать ставку «ничья» (3,20).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+