Пономарев: «Дзюба уже давно никакой»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» – «Сочи».
«Сомневаюсь, что железнодорожники победят. Ничья будет нормальным результатом. Команда сейчас на развале, и все время надеется на Дзюбу. А он уже давно никакой. Надо было подбирать хороших ребят вперед. Там сейчас нет ничего интересного. Поэтому, думаю, команда откатится в нижнюю часть таблицы», – сказал Пономарев.
- Игра пройдет 10 марта и начнется в 16:30.
- Нападающий Артем Дзюба провел в нынешнем сезоне 21 матч за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 4 передачи.