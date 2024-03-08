Пономарев: «Дзюба уже давно никакой»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» – «Сочи».

«Сомневаюсь, что железнодорожники победят. Ничья будет нормальным результатом. Команда сейчас на развале, и все время надеется на Дзюбу. А он уже давно никакой. Надо было подбирать хороших ребят вперед. Там сейчас нет ничего интересного. Поэтому, думаю, команда откатится в нижнюю часть таблицы», – сказал Пономарев.