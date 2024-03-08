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    Пономарев: «Дзюба уже давно никакой»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 20-го тура РПЛ «Локомотив»«Сочи».

    «Сомневаюсь, что железнодорожники победят. Ничья будет нормальным результатом. Команда сейчас на развале, и все время надеется на Дзюбу. А он уже давно никакой. Надо было подбирать хороших ребят вперед. Там сейчас нет ничего интересного. Поэтому, думаю, команда откатится в нижнюю часть таблицы», – сказал Пономарев.

    • Игра пройдет 10 марта и начнется в 16:30.
    • Нападающий Артем Дзюба провел в нынешнем сезоне 21 матч за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 4 передачи.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1709902203
    Локо выиграет и Артём забьет...
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    Алексей З
    1709903444
    Что-то ветеран горячится. Состав у Локо очень даже боеспособный, беда Лактионова , что команду подсадил на дзюбозависимость, но и это когда-то должно изменится. Ещё хотелось бы спросить , а Сочи за счёт чего должно обыграть Локо ?
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