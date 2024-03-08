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    Смертин объяснил, зачем пробежит 250 км по Сахаре

    Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС, бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин заявил о намерении принять участие в марафоне на 250 км через Сахару.

    – Хочу сделать себе подарок на 50 лет. Буквально за пару недель до моего дня рождения пробегу 250 км.

    Мне мама звонила и спрашивала: «Ты же пошутил?» Говорю: «Да, я пошутил». Сказал как отрезал. Она просто не может во внимание взять тот факт, что можно пробежать 250 километров по пустыне с рюкзаком за шесть дней. Там же песок, 50 градусов.

    Это единственный забег, где организаторы не только не способствуют, а наоборот – ограничивают в воде, чтобы можно было познать все прелести пустыни. И ты такой дурак платишь деньги и едешь туда. Я уверен в своих силах. Просто к этому надо подойти очень серьезно.

    – Вы сказали, что придется постричься...

    Будет жарко, мыться негде, волосы длинные. Они будут требовать уход. Шесть дней с длинными волосами... Проще постричься коротко, чтобы не испытывать дискомфорта.

    Слышали о Луисе Энрике? Он же пробежал Сахару. Для меня он является примером не только в футбольном плане, но еще и с точки зрения реализации своих желаний.

    – Но сколько я вас помню, вы всегда были с такими волосами, как вы без них?

    – Ради этого стоит!

    – Почему вы решились на этот подвиг?

    Это дофаминовая зависимость (смеется). Многие не могут понять зачем, говорят: «У тебя была такая карьера, отдыхай». Но я нуждаюсь в норадреналине. Как следствие, когда ты ставишь цель и ее достигаешь, ты его получаешь.

    • «Марафон в песках» – ультрамарафон, который проходит в пустыне Сахара с 1986 года.
    • В 2021 году Смертин преодолел дистанцию в 90 километров в рамках ультрамарафона Elton Ultra.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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