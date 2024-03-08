Смертин объяснил, зачем пробежит 250 км по Сахаре

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС, бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин заявил о намерении принять участие в марафоне на 250 км через Сахару.

– Хочу сделать себе подарок на 50 лет. Буквально за пару недель до моего дня рождения пробегу 250 км.

Мне мама звонила и спрашивала: «Ты же пошутил?» Говорю: «Да, я пошутил». Сказал как отрезал. Она просто не может во внимание взять тот факт, что можно пробежать 250 километров по пустыне с рюкзаком за шесть дней. Там же песок, 50 градусов.

Это единственный забег, где организаторы не только не способствуют, а наоборот – ограничивают в воде, чтобы можно было познать все прелести пустыни. И ты такой дурак платишь деньги и едешь туда. Я уверен в своих силах. Просто к этому надо подойти очень серьезно.

– Вы сказали, что придется постричься...

– Будет жарко, мыться негде, волосы длинные. Они будут требовать уход. Шесть дней с длинными волосами... Проще постричься коротко, чтобы не испытывать дискомфорта.

Слышали о Луисе Энрике? Он же пробежал Сахару. Для меня он является примером не только в футбольном плане, но еще и с точки зрения реализации своих желаний.

– Но сколько я вас помню, вы всегда были с такими волосами, как вы без них?

– Ради этого стоит!

– Почему вы решились на этот подвиг?

– Это дофаминовая зависимость (смеется). Многие не могут понять зачем, говорят: «У тебя была такая карьера, отдыхай». Но я нуждаюсь в норадреналине. Как следствие, когда ты ставишь цель и ее достигаешь, ты его получаешь.