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    «Крылья Советов» – ЦСКА: прогноз на матч 20 тура РПЛ, 8 марта

    В пятницу, 8 марта, в 20-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и ЦСКА. Матч пройдет в Самаре, начало – в 14:00 (мск).

    «Крылья Советов»

    Команда Игоря Осинькина находится на 8-м месте в чемпионате России, набрав 29 очков. «Крылья Советов» добыли 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей 36:29.

    ЦСКА

    Москвичи набрали 29 очков в 19 играх и занимают 7-е место в таблице, опережая своего следующего соперника по дополнительным показателям. Подопечные Владимира Федотова добыли 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 32:25.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 16.09.23 ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:2;
    • 12.03.23 ЦСКА – «Крылья Советов» – 4:0;
    • 04.09.22 «Крылья Советов» – ЦСКА – 0:1;
    • 04.12.21 «Крылья Советов» – ЦСКА – 0:1;
    • 23.10.21 ЦСКА – «Крылья Советов» – 3:1.

    Прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА

    Обе команды неудачно начали весеннюю часть РПЛ и будут стремиться реабилитироваться. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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