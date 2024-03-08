В пятницу, 8 марта, в 20-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и ЦСКА. Матч пройдет в Самаре, начало – в 14:00 (мск).
«Крылья Советов»
Команда Игоря Осинькина находится на 8-м месте в чемпионате России, набрав 29 очков. «Крылья Советов» добыли 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей 36:29.
ЦСКА
Москвичи набрали 29 очков в 19 играх и занимают 7-е место в таблице, опережая своего следующего соперника по дополнительным показателям. Подопечные Владимира Федотова добыли 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 32:25.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:
- 16.09.23 ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:2;
- 12.03.23 ЦСКА – «Крылья Советов» – 4:0;
- 04.09.22 «Крылья Советов» – ЦСКА – 0:1;
- 04.12.21 «Крылья Советов» – ЦСКА – 0:1;
- 23.10.21 ЦСКА – «Крылья Советов» – 3:1.
Прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА
Обе команды неудачно начали весеннюю часть РПЛ и будут стремиться реабилитироваться. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75.