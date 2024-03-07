Известна реакция Рауля на интерес «Байера»

Главный тренер «Реал Мадрид Кастильи» Рауль узнал об интересе со стороны «Байера».
Тренер хочет остаться в системе «Реала» и никуда не уходить. Заставить его изменить позицию может только значительно более высокая зарплата при долгосрочном контракте и состоятельном проекте.
- Главного тренера леверкузенцев Хаби Алонсо хотят переманить «Ливерпуль» и «Бавария».
- «Байер» лидирует в Бундеслиге с 10-очковым отрывом.
- Рауль тренирует «Кастилью» с июня 2019 года. Это его единственный самостоятельный опыт.