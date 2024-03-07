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    Вьештица определил сильнейшего игрока в истории России

    Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высоко оценил талант экс-игрока сборной России Андрея Аршавина.

    – Аршавин – сильнейший российский футболист, которого вы видели своими глазами?

    – Да, я с ним и играл, играл и против него. Многие русские играли в Европе – Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Канчельскис, Влад Радимов и Саша Кержаков, но Андрей Аршавин – один из сильнейших российских футболистов в истории. Для меня сильнейший.

    • Аршавин – воспитанник «Зенита», брал с командой Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • В Европе Андрей выступал за «Арсенал».
    • Аршавин в 2008 году помог России взять бронзу Евро-2008.

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    Источник: Metaratings

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    07.03.2024 23:07
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    Комментарии (3)
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    VPERDIV SPARTAK
    1709843057
    Мог бы шава и получше там сыграть но лень матушка не дала
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709870606
    Милан прав. Шава был сильнейший. Гыгыгы
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    Bozigit
    1709871801
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