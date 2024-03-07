Вьештица определил сильнейшего игрока в истории России

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высоко оценил талант экс-игрока сборной России Андрея Аршавина.

– Аршавин – сильнейший российский футболист, которого вы видели своими глазами?

– Да, я с ним и играл, играл и против него. Многие русские играли в Европе – Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Канчельскис, Влад Радимов и Саша Кержаков, но Андрей Аршавин – один из сильнейших российских футболистов в истории. Для меня сильнейший.