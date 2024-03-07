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    Кураньи назвал сильнейшего российского игрока в Европе

    Бывший форвард «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи выделил сильнейшего россиянина в Европе.

    «Лучший российский футболист, играющий в Европе? Мне трудно судить, потому что я видел не все матчи, пристально не следил. Наверное, сейчас сильнейший – Александр Головин. Он один из ключевых игроков «Монако». А так, у всех российских футболистов, играющих в Европе, хороший уровень. Они заслуженно находятся в своих клубах», – сказал Кураньи.

    • Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).
    • Он в клубе с 2018 года.
    • В сезоне Лиги 1 у Головина 21 матч, 6 голов, 4 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2024 21:32
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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709841839
    Всему голова...хоть один наш нормально играет
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709841876
    Почему из велика нет никого в еропе! Кишка тонка
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    VPERDIV SPARTAK
    1709842696
    Лунёв тоже неплохо, сегодня чуть Байер не обыграли
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