Кураньи назвал сильнейшего российского игрока в Европе

Бывший форвард «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи выделил сильнейшего россиянина в Европе.

«Лучший российский футболист, играющий в Европе? Мне трудно судить, потому что я видел не все матчи, пристально не следил. Наверное, сейчас сильнейший – Александр Головин. Он один из ключевых игроков «Монако». А так, у всех российских футболистов, играющих в Европе, хороший уровень. Они заслуженно находятся в своих клубах», – сказал Кураньи.