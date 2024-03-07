Кураньи назвал сильнейшего российского игрока в Европе

Бывший форвард «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи выделил сильнейшего россиянина в Европе.
«Лучший российский футболист, играющий в Европе? Мне трудно судить, потому что я видел не все матчи, пристально не следил. Наверное, сейчас сильнейший – Александр Головин. Он один из ключевых игроков «Монако». А так, у всех российских футболистов, играющих в Европе, хороший уровень. Они заслуженно находятся в своих клубах», – сказал Кураньи.
- Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).
- Он в клубе с 2018 года.
- В сезоне Лиги 1 у Головина 21 матч, 6 голов, 4 ассиста.