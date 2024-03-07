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    • Миятович: «Винисиус раздражает своим поведением в том числе партнеров по «Реалу»

    Миятович: «Винисиус раздражает своим поведением в том числе партнеров по «Реалу»

    Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович недоволен вызывающим поведением нападающего команды Винисиуса.

    «Майка «Реала» не терпит такого поведения. В клубе не закроют на это глаза. Ему нужно успокоиться. С таким поведением не становятся легендарными футболистами.

    Поведение Винисиуса непредсказуемо в том числе для партнеров. Им приходится успокаивать бразильца как ребенка. Такое поведение раздражает в том числе игроков «Реала», – сказал Миятович.

    • Накануне в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:1) Винисиус толкнул соперника на газон.
    • Бразильца периодически оскорбляют трибуны на матчах Примеры.
    • Винисиус в «Реале» с 2018 года.

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    Источник: Goal

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    07.03.2024 20:40
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