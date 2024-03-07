Миятович: «Винисиус раздражает своим поведением в том числе партнеров по «Реалу»

Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович недоволен вызывающим поведением нападающего команды Винисиуса.

«Майка «Реала» не терпит такого поведения. В клубе не закроют на это глаза. Ему нужно успокоиться. С таким поведением не становятся легендарными футболистами.

Поведение Винисиуса непредсказуемо в том числе для партнеров. Им приходится успокаивать бразильца как ребенка. Такое поведение раздражает в том числе игроков «Реала», – сказал Миятович.