Миятович: «Винисиус раздражает своим поведением в том числе партнеров по «Реалу»

Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович недоволен вызывающим поведением нападающего команды Винисиуса.
«Майка «Реала» не терпит такого поведения. В клубе не закроют на это глаза. Ему нужно успокоиться. С таким поведением не становятся легендарными футболистами.
Поведение Винисиуса непредсказуемо в том числе для партнеров. Им приходится успокаивать бразильца как ребенка. Такое поведение раздражает в том числе игроков «Реала», – сказал Миятович.
- Накануне в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:1) Винисиус толкнул соперника на газон.
- Бразильца периодически оскорбляют трибуны на матчах Примеры.
- Винисиус в «Реале» с 2018 года.