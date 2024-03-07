Холанд и Трент устроили заочную словесную перепалку на тему трофеев «Сити» и «Ливерпуля»

Между Эрлингом Холандом («Манчестер Сити») и Трентом («Ливерпуль») разгорелась словесная перепалка. Начал ее Александер-Арнольд.

«Трофеи «Ливерпуля» более ценны, чем «Сити», поскольку достигнуты при меньших финансовых возможностях», – сказал Трент.

«Если Трент хочет так говорить, то пусть. Я за год здесь выиграл требл, это было приятно. Не думаю, что Трент знает, что такое выиграть требл.

Они могут говорить что хотят», – цитирует ответ Холанда твиттер Фабрицио Романо.