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    • Холанд и Трент устроили заочную словесную перепалку на тему трофеев «Сити» и «Ливерпуля»

    Холанд и Трент устроили заочную словесную перепалку на тему трофеев «Сити» и «Ливерпуля»

    Между Эрлингом Холандом («Манчестер Сити») и Трентом («Ливерпуль») разгорелась словесная перепалка. Начал ее Александер-Арнольд.

    «Трофеи «Ливерпуля» более ценны, чем «Сити», поскольку достигнуты при меньших финансовых возможностях», – сказал Трент.

    «Если Трент хочет так говорить, то пусть. Я за год здесь выиграл требл, это было приятно. Не думаю, что Трент знает, что такое выиграть требл.

    Они могут говорить что хотят», – цитирует ответ Холанда твиттер Фабрицио Романо.

    • Холанд в «Сити» полтора года.
    • В клубе он стал самым дорогим игроком мира (180 миллионов евро).
    • Трент всю карьеру проводит в родном «Ливерпуле».

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2024 19:53
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