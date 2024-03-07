«Через день хожу на рынок»: легионер – о жизни в Оренбурге

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал о своем быте в городе.

– В прошлом году наши люди жаловались на резкий рост цен – на продукты, топливо и такси. Вы как футболист ощутили подорожание?

– Нет, я много чего не покупаю. Трачу только немного на ужин, на такси, на продукты. И все.

– Вы как-то говорили, что жить в Боснии дешевле. Было в России что-то такое, от стоимости чего вы обалдели?

– Рестораны дороже, чем в Боснии.

– Как часто вы ходите за продуктами на рынок?

– Минимум раз в два дня. Бывает чаще. Покупаю свежие фрукты, воду.

– Вы умеете готовить сами?

– Да, умею, но немного. Пасту с курицей могу для себя приготовить.