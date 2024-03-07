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    «Через день хожу на рынок»: легионер – о жизни в Оренбурге

    Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал о своем быте в городе.

    – В прошлом году наши люди жаловались на резкий рост цен – на продукты, топливо и такси. Вы как футболист ощутили подорожание?

    – Нет, я много чего не покупаю. Трачу только немного на ужин, на такси, на продукты. И все.

    – Вы как-то говорили, что жить в Боснии дешевле. Было в России что-то такое, от стоимости чего вы обалдели?

    – Рестораны дороже, чем в Боснии.

    – Как часто вы ходите за продуктами на рынок?

    – Минимум раз в два дня. Бывает чаще. Покупаю свежие фрукты, воду.

    – Вы умеете готовить сами?

    – Да, умею, но немного. Пасту с курицей могу для себя приготовить.

    • «Оренбург» купил боснийца у «Зриньски» в 2022 году за 550 тысяч евро.
    • Игрок провел за россиян 40 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
    • Контракт Башича действует до 2025 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709826662
    Бедняга на рынок ходит сам и кушать готовит )
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    СпорЦмен
    1709828167
    Доширак могу приготовить. :))))
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    Fialet
    1709829554
    Охренеть, воду покупают... Скоро воздух будут покупать.
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