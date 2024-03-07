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    Анчелотти оценил игру «Реала» против «РБ Лейпциг»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1).

    «Плохой матч, мы сыграли слабо, нашим действиям не хватало интенсивности, мы волновались. Психологический аспект во многом обусловил наше выступление.

    Мы играли против умелого соперника, которому нечего было терять. С самого начала у нас были проблемы, мы мучились, но главным было выйти в четвертьфинал, и мы это сделали.

    Это был не лучший вечер, конечно, я беру вину на себя. Но важно то, что мы прошли дальше. Очевидно, нам нужно прибавлять, но порой в Лиге чемпионов подобное может происходить. То же было в домашнем матче с «Челси» – он был плохим. И порой плохая игра приводит к вылету.

    Нам нужно спокойно оценить ситуацию. У нас семиочковый отрыв в Ла Лиге, в ЛЧ мы вышли в четвертьфинал», – сказал Анчелотти Movistar.

    • В первом матче 1/8 финала «Реал» победил в гостях со счетом 1:0.
    • В Ла Лиге мадридцы набрали 66 очков после 27 туров, а у «Жироны» на счету 59 очков.
    • 6 марта стало известно, что Анчелотти в Испании обвиняют в сокрытии от налоговых органов 1,06 млн евро.
    • За это прокуратура потребовала приговорить тренера «Реала» к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения.

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    Источник: Marca

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