Анчелотти оценил игру «Реала» против «РБ Лейпциг»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1).
«Плохой матч, мы сыграли слабо, нашим действиям не хватало интенсивности, мы волновались. Психологический аспект во многом обусловил наше выступление.
Мы играли против умелого соперника, которому нечего было терять. С самого начала у нас были проблемы, мы мучились, но главным было выйти в четвертьфинал, и мы это сделали.
Это был не лучший вечер, конечно, я беру вину на себя. Но важно то, что мы прошли дальше. Очевидно, нам нужно прибавлять, но порой в Лиге чемпионов подобное может происходить. То же было в домашнем матче с «Челси» – он был плохим. И порой плохая игра приводит к вылету.
Нам нужно спокойно оценить ситуацию. У нас семиочковый отрыв в Ла Лиге, в ЛЧ мы вышли в четвертьфинал», – сказал Анчелотти Movistar.
- В первом матче 1/8 финала «Реал» победил в гостях со счетом 1:0.
- В Ла Лиге мадридцы набрали 66 очков после 27 туров, а у «Жироны» на счету 59 очков.
- 6 марта стало известно, что Анчелотти в Испании обвиняют в сокрытии от налоговых органов 1,06 млн евро.
- За это прокуратура потребовала приговорить тренера «Реала» к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения.