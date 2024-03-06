Экс-динамовец Кирьяков рассказал, как в Китае ему предлагали поучаствовать в казни заключенных

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков поделился воспоминаниями о посещении тюрьмы во время выступлений в Китае.
– Китайская тюрьма – самое экзотичное место, куда вас заносила судьба?
– Как вы хорошо осведомлены! Наверное, одно из. Смертники там сидели.
– Жуткое место?
– А мы не были внутри. Нас водили на стрельбище пострелять из пистолетов и автоматов.У меня есть фото с двумя «калашами» – Рэмбо такой.
А потом пригласили на застолье в каком-то помещении. Там и прозвучал вопрос: «Хотите принять участие в казни двоих или троих заключeнных?»
Так и не понял, в шутку это было сказано или всерьeз. Но было не по себе. Хотя в целом принимали очень тепло.
Начальник тюрьмы был фанатом нашего клуба. И в целом китайцы к россиянам хорошо относятся, уважают и делают всe, чтобы гость получил удовольствие.