Экс-динамовец Кирьяков рассказал, как в Китае ему предлагали поучаствовать в казни заключенных

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков поделился воспоминаниями о посещении тюрьмы во время выступлений в Китае.

– Китайская тюрьма – самое экзотичное место, куда вас заносила судьба?

– Как вы хорошо осведомлены! Наверное, одно из. Смертники там сидели.

– Жуткое место?

– А мы не были внутри. Нас водили на стрельбище пострелять из пистолетов и автоматов.У меня есть фото с двумя «калашами» – Рэмбо такой.

А потом пригласили на застолье в каком-то помещении. Там и прозвучал вопрос: «Хотите принять участие в казни двоих или троих заключeнных?»

Так и не понял, в шутку это было сказано или всерьeз. Но было не по себе. Хотя в целом принимали очень тепло.

Начальник тюрьмы был фанатом нашего клуба. И в целом китайцы к россиянам хорошо относятся, уважают и делают всe, чтобы гость получил удовольствие.