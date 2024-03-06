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    • Экс-динамовец Кирьяков рассказал, как в Китае ему предлагали поучаствовать в казни заключенных

    Экс-динамовец Кирьяков рассказал, как в Китае ему предлагали поучаствовать в казни заключенных

    Бывший футболист «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков поделился воспоминаниями о посещении тюрьмы во время выступлений в Китае.

    – Китайская тюрьма – самое экзотичное место, куда вас заносила судьба?

    – Как вы хорошо осведомлены! Наверное, одно из. Смертники там сидели.

    – Жуткое место?

    – А мы не были внутри. Нас водили на стрельбище пострелять из пистолетов и автоматов.У меня есть фото с двумя «калашами» – Рэмбо такой.

    А потом пригласили на застолье в каком-то помещении. Там и прозвучал вопрос: «Хотите принять участие в казни двоих или троих заключeнных?»

    Так и не понял, в шутку это было сказано или всерьeз. Но было не по себе. Хотя в целом принимали очень тепло.

    Начальник тюрьмы был фанатом нашего клуба. И в целом китайцы к россиянам хорошо относятся, уважают и делают всe, чтобы гость получил удовольствие.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2024 21:55
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    Комментарии (2)
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    qwertyйцукен
    1709752691
    не понял, в шутку это было сказано или всерьeз........ делают всe, чтобы гость получил удовольствие.=====Значит всеръез сказали.Хотели удовольствие гостям доставить.Гы гы
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    TIMOTHY
    1709752768
    Испугался) раз не понял)
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