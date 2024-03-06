Кержаков пройдет тренерскую стажировку в Испании

Александр Кержаков сообщил, что будет стажироваться в клубах из Испании.
«Переговоры с клубами были. Общался в командами из бывших советских республик. Где-то что-то меня не устраивало, где-то – руководство этих клубов.
Выбирали более опытных тренеров, всем сейчас нужны такие специалисты. Из России предложений не было.
Сейчас идeт общение с несколькими клубами. Также сейчас смотрю футбол, уже есть договорeнность на несколько стажировок в европейских клубах.
Это Испания. Как могу, заполняю эту тренерскую паузу развитием в профессии», – сказал 41-летний специалист.
- Кержакова в ноябре уволили из «Спартака» (Суботица).
- Он тренировал команду менее полугода.
- Осенью 2022-го бывший нападающий уехал из России. Позднее он признался, что испытывает страх от происходящего в стране.