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    Маслов назвал принципиальных соперников «Спартака»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов сравнил принципиальность соперничества его команды с «Зенитом» и ЦСКА.

    – Какой соперник для тебя более принципиальный – «Зенит» или ЦСКА?

    – Двоякий вопрос. Исторически – это ЦСКА. Но в текущих реалиях у нас с «Зенитом» дерби двух столиц. Тяжелый вопрос. Думаю, между этими соперниками можно поставить знак равенства.

    • В субботу «Спартак» сыграл на выезде с «Зенитом» в 19‑м туре РПЛ, встреча завершилась со счетом 0:0.
    • Красно-белые набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице.
    • Игра ЦСКА – «Спартак» в рамках перенесенного 21-го тура состоится 23 апреля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2024 13:30
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1709724368
    Задающий , что хотел услышать ? Урал и Факел.
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    Pooodle
    1709730361
    Принципиальный соперник Маслова, которому он частенько заколачивает мячи- это Максименко! Гыгыгы
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    Pooodle
    1709730494
    Рано или поздно принципиальными соперниками Спартака будут Тамбов, Акрон и Родина!
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