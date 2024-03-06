Маслов назвал принципиальных соперников «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов сравнил принципиальность соперничества его команды с «Зенитом» и ЦСКА.

– Какой соперник для тебя более принципиальный – «Зенит» или ЦСКА?

– Двоякий вопрос. Исторически – это ЦСКА. Но в текущих реалиях у нас с «Зенитом» дерби двух столиц. Тяжелый вопрос. Думаю, между этими соперниками можно поставить знак равенства.