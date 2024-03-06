Маслов назвал принципиальных соперников «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов сравнил принципиальность соперничества его команды с «Зенитом» и ЦСКА.
– Какой соперник для тебя более принципиальный – «Зенит» или ЦСКА?
– Двоякий вопрос. Исторически – это ЦСКА. Но в текущих реалиях у нас с «Зенитом» дерби двух столиц. Тяжелый вопрос. Думаю, между этими соперниками можно поставить знак равенства.
- В субботу «Спартак» сыграл на выезде с «Зенитом» в 19‑м туре РПЛ, встреча завершилась со счетом 0:0.
- Красно-белые набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице.
- Игра ЦСКА – «Спартак» в рамках перенесенного 21-го тура состоится 23 апреля.