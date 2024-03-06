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    «Парень интересный»: Ловчев – о новичке «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о коста-риканском нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

    «Вот все про Угальде говорят, ну и парень-то интересный. Более того, мне кажется, когда покупаешь игрока из голландского футбола, это уже интересно.

    Хотя у «Спартака» есть два примера. Это де Зеув, который играл в сборной тогда еще в Нидерландах, и он приехал и в запас засел здесь. И Тиль, которого очень хвалили. Слуцкий говорил, это очень интересный футболист.

    Оттуда все равно качественные футболисты приходят, обученные, там хорошая школа. По большому счету», – сказал Ловчев.

    • 21-летний Угальде зимой подписал контракт со «Спартаком» на 4,5 года.
    • Сумма его трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

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    Источник: YouTube-канал Геннадий Орлов

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    06.03.2024 13:24
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    Комментарии (11)
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    Номэд
    1709721918
    К де зеуву очень уж бо.мжи неравнодушны и до сих пор с теплотой его вспоминают и жалеют, что он не у них играл. Ибо СБГТ клуб с великой нетрадиционной историей.
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    belforw
    1709722239
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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    DOCTOR PENALTY
    1709727590
    Очевидно, потенциал у Угальде неплохой. Но, он приехал в Россию, а здесь у нас иностранцев (за редким исключением) что-то держит за трусы, не даёт играть в полную силу. (((
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    zigbert
    1709730592
    Да вроде бы все у него есть и игра Угальде пока беспокойства не вызывает.
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    алдан2014
    1709731319
    Ветераны переобуваться. Всё как всегда,сначала кричат,что за ноунеймы,потом комплименты.
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