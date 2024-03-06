«Парень интересный»: Ловчев – о новичке «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о коста-риканском нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

«Вот все про Угальде говорят, ну и парень-то интересный. Более того, мне кажется, когда покупаешь игрока из голландского футбола, это уже интересно.

Хотя у «Спартака» есть два примера. Это де Зеув, который играл в сборной тогда еще в Нидерландах, и он приехал и в запас засел здесь. И Тиль, которого очень хвалили. Слуцкий говорил, это очень интересный футболист.

Оттуда все равно качественные футболисты приходят, обученные, там хорошая школа. По большому счету», – сказал Ловчев.