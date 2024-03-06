Тухель оценил разгром «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о победе своей команды над «Лацио» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы показали очень солидную и дисциплинированную игру. Мы не теряли голову, сыграли посмелее и в более эффективном ритме.

Первый гол улучшил ситуацию, а второй был очень своевременным. Это добавило нам уверенности, и мы заслужили победу», – сказал Тухель.