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    Тухель оценил разгром «Лацио»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о победе своей команды над «Лацио» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы показали очень солидную и дисциплинированную игру. Мы не теряли голову, сыграли посмелее и в более эффективном ритме.

    Первый гол улучшил ситуацию, а второй был очень своевременным. Это добавило нам уверенности, и мы заслужили победу», – сказал Тухель.

    • В первой игре «Бавария» уступила римлянам со счетом 0:1.
    • Мюнхенцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов в 12-й раз за последние 13 сезонов.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    06.03.2024 10:05
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    Комментарии (1)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1709711543
    Бавария просыпается из летаргического сна,но Байер уже не догнать,а вот в ЛЧ можно всё,даже победа в финале.
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