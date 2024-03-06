Тухель оценил разгром «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о победе своей команды над «Лацио» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы показали очень солидную и дисциплинированную игру. Мы не теряли голову, сыграли посмелее и в более эффективном ритме.
Первый гол улучшил ситуацию, а второй был очень своевременным. Это добавило нам уверенности, и мы заслужили победу», – сказал Тухель.
- В первой игре «Бавария» уступила римлянам со счетом 0:1.
- Мюнхенцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов в 12-й раз за последние 13 сезонов.