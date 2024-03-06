Луис Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедад» (2:1) отметил, что его команда была очень эффективна в нападении. Дублем в этой встрече отметился форвард парижан Килиан Мбаппе.

«Мы, тренеры, всегда будем пытаться найти решение, но хорошо выступают именно футболисты. Все играли на очень высоком уровне. Они были надежны в обороне и очень эффективны в нападении. Мы показали многообещающую игру в двух матчах», – сказал Энрике.