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    • Луис Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

    Луис Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедад» (2:1) отметил, что его команда была очень эффективна в нападении. Дублем в этой встрече отметился форвард парижан Килиан Мбаппе.

    «Мы, тренеры, всегда будем пытаться найти решение, но хорошо выступают именно футболисты. Все играли на очень высоком уровне. Они были надежны в обороне и очень эффективны в нападении. Мы показали многообещающую игру в двух матчах», – сказал Энрике.

    • В первом матче дома «ПСЖ» победил 2:0.
    • Парижане вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2021 года.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    06.03.2024 09:11
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