Тухель получил травму во время установки перед игрой с «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сломал палец во время произнесения мотивационной речи пред ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0).

«Мотивационная речь перед игрой стоила мне большого пальца на ноге. Мне сразу оказали помощь. Но у меня больше не хватило смелости снять кроссовок, потому что я не думаю, что смогу снова надеть его. Я что-то пнул.

Игроки пока не знают. Они, наверное, были удивлены, что я просидел 90 минут», – сказал Тухель.