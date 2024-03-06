Тухель получил травму во время установки перед игрой с «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сломал палец во время произнесения мотивационной речи пред ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0).
«Мотивационная речь перед игрой стоила мне большого пальца на ноге. Мне сразу оказали помощь. Но у меня больше не хватило смелости снять кроссовок, потому что я не думаю, что смогу снова надеть его. Я что-то пнул.
Игроки пока не знают. Они, наверное, были удивлены, что я просидел 90 минут», – сказал Тухель.
- В первом матче мюнхенцы проиграли в гостях 0:1.
- Гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен добавил: «Томас сломал палец на ноге сегодня во время речи перед игрой – Томас работает с полным энтузиазмом и страстью!»