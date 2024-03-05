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    Уткин назвал главного пострадавшего в деле Промеса

    Василий Уткин порассуждал об уголовном преследовании вингера «Спартака» Квинси Промеса.

    «Какую пословицу выбрать, чтоб начать разговор о Промесе? Про кривую дорожку, которая завела не туда, по смыслу вроде ок, но в случае Квинси Антона дорожка, скорее всего, была прямой.

    Или от обратного – от Карлсона (не Такера)? Тот Карлсон улетел, но обещал вернуться, а Квинси не прилетел и вернeтся теперь навряд ли.

    Или, может, кинематографическое? «Шо деньги? Тебе вышак маячит, Саня (ок: Антоха). Ты где думал, когда тэтэшники людям загонял?» (с) «Ликвидация».

    Но, кажется, точнее всего будет сакраментальное. Про верeвочку. Которая сколько ни вьeтся, а кончику быть.

    Окончательного приговора суда нет, история апелляций всем ещe надоест. Экстрадируют Квинси или нет – вообще часть только его собственной биографии. В полном проигрыше уже сейчас одна сторона. «Спартак».

    Он потерял ведущего игрока, когда его уже не заменить. Потерял-потерял; в очередной раз неверно оценив риски. Да что там неверно; просто проигнорировав«, – написал Уткин в своей колонке для «Советского спорта».

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
    • Ожидалось, что его отпустят сегодня, но судебное заседание перенесли на неделю.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Советский спорт»

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    05.03.2024 23:37
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    Комментарии (5)
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    alex1951
    1709672600
    Если Утя высказался ,то ввсе встали по стойке - смирно!!! Нет ...Васисуалий ....ты считаешь себя Большим Гуру в рос.футболе... Однако не все так.... Никто же не обжуждает ,что ты упитанный,не женатый и что ты потб реляешь.... Так НАХ тебе Промиска сдался... Сиди на Ж. ровно..
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    TIMOTHY
    1709673248
    Намутмл
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    Ziklop
    1709673939
    Вася не умничай! сдохнешь скоро от обжорства! и не надо пис.деть что это болезнь! это отсуствие воли! нет в тебе стержня Увася жир один и живот !
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1709678832
    Главный пострадавший в деле Промеса это пукан губерниева
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