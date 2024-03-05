Уткин назвал главного пострадавшего в деле Промеса

Василий Уткин порассуждал об уголовном преследовании вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«Какую пословицу выбрать, чтоб начать разговор о Промесе? Про кривую дорожку, которая завела не туда, по смыслу вроде ок, но в случае Квинси Антона дорожка, скорее всего, была прямой.

Или от обратного – от Карлсона (не Такера)? Тот Карлсон улетел, но обещал вернуться, а Квинси не прилетел и вернeтся теперь навряд ли.

Или, может, кинематографическое? «Шо деньги? Тебе вышак маячит, Саня (ок: Антоха). Ты где думал, когда тэтэшники людям загонял?» (с) «Ликвидация».

Но, кажется, точнее всего будет сакраментальное. Про верeвочку. Которая сколько ни вьeтся, а кончику быть.

Окончательного приговора суда нет, история апелляций всем ещe надоест. Экстрадируют Квинси или нет – вообще часть только его собственной биографии. В полном проигрыше уже сейчас одна сторона. «Спартак».

Он потерял ведущего игрока, когда его уже не заменить. Потерял-потерял; в очередной раз неверно оценив риски. Да что там неверно; просто проигнорировав«, – написал Уткин в своей колонке для «Советского спорта».