Аршавин отреагировал на комплимент Хабиба

Андрей Аршавин прокомментировал высказывание Хабиба Нурмагомедова в свой адрес.

Экс-чемпиона UFC спросили, кого он считает лучшим игроком в новейшей истории российского футбола.

Хабиб назвал Аршавина.

– Как вам такой лестный отзыв со стороны Нурмагомедова?

– Мне приятно, но на вкус и цвет товарища нет. Думаю, было много хороших футболистов за то время, пока он смотрит футбол.

– За всe время карьеры и после чьи слова было приятно слышать? Возможно, королева Елизавета II что‑то говорила о вас?

– Про королеву ничего не слышал. Но всегда приятно слышать лестные слова.