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    Аршавин отреагировал на комплимент Хабиба

    Андрей Аршавин прокомментировал высказывание Хабиба Нурмагомедова в свой адрес.

    • Экс-чемпиона UFC спросили, кого он считает лучшим игроком в новейшей истории российского футбола.
    • Хабиб назвал Аршавина.

    – Как вам такой лестный отзыв со стороны Нурмагомедова?

    – Мне приятно, но на вкус и цвет товарища нет. Думаю, было много хороших футболистов за то время, пока он смотрит футбол.

    – За всe время карьеры и после чьи слова было приятно слышать? Возможно, королева Елизавета II что‑то говорила о вас?

    – Про королеву ничего не слышал. Но всегда приятно слышать лестные слова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2024 23:11
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    Комментарии (3)
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    bset
    1709670186
    – Возможно, королева Елизавета II что‑то говорила о вас? – Про королеву ничего не слышал. Но может еще скажет.
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    Ziklop
    1709674335
    Шава политик, однозначно! правда это слово синоним слова : лгун, звиздабол, ну и ещё много слов, за которые выдают бан!
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