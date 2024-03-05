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    Личка ответил, готов ли он уйти из «Динамо» в «Зенит»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о своем будущем в московском клубе.

    «Я не получал предложений от других клубов за время работы в Москве. Есть контракт с «Динамо», а все остальное меня не интересует.

    Я уважаю людей и клуб, в котором работаю. Если кто-то мной заинтересуется, им надо позвонить Диме Гафину, президенту клуба. Сам я не уйду отсюда до окончания контракта.

    Что буду делать, если позвонят из «Реала»? Оттуда мне сто процентов не наберут (смеется).

    А если поступит предложение от «Зенита»? Откажу им – я работаю в «Динамо», – заявил Личка.

    • Чех возглавил динамовцев прошлым летом.
    • Его контракт с клубом действует до конца сезона с опцией продления при выполнении определенных условий.
    • «Динамо» идет на 3-м месте в таблице РПЛ после 19 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2024 21:38
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    Комментарии (1)
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    NewLife
    1709669946
    А если позвонят из РБ Спорта, пошлю их на йух.
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