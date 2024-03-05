Личка ответил, готов ли он уйти из «Динамо» в «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о своем будущем в московском клубе.

«Я не получал предложений от других клубов за время работы в Москве. Есть контракт с «Динамо», а все остальное меня не интересует.

Я уважаю людей и клуб, в котором работаю. Если кто-то мной заинтересуется, им надо позвонить Диме Гафину, президенту клуба. Сам я не уйду отсюда до окончания контракта.

Что буду делать, если позвонят из «Реала»? Оттуда мне сто процентов не наберут (смеется).

А если поступит предложение от «Зенита»? Откажу им – я работаю в «Динамо», – заявил Личка.