Зиньковский объяснил, почему Абаскаль улетел в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, с чем был связан отъезд главного тренера Гильермо Абаскаля из Санкт-Петербурга в Москву в день игры 19-го тура РПЛ против «Зенита».

– Мы виделись в день матча – на завтраке, на обеде, потом на установке. Он спокойно объяснил, где будет смотреть матч. Что-то такое про ложу, что не дали…

– Не дали ложу?

– Возможно. Может быть, он не хотел с кем-то сидеть. Гильермо сказал, что будет смотреть на базе – как смотрел, когда мы играли с «Крыльями».

Для меня лично никакой разницы нет. Мы играем, и думать, есть ли тренер на стадионе, странно.