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    • Зиньковский объяснил, почему Абаскаль улетел в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Зиньковский объяснил, почему Абаскаль улетел в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, с чем был связан отъезд главного тренера Гильермо Абаскаля из Санкт-Петербурга в Москву в день игры 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    – Мы виделись в день матча – на завтраке, на обеде, потом на установке. Он спокойно объяснил, где будет смотреть матч. Что-то такое про ложу, что не дали…

    – Не дали ложу?

    – Возможно. Может быть, он не хотел с кем-то сидеть. Гильермо сказал, что будет смотреть на базе – как смотрел, когда мы играли с «Крыльями».

    Для меня лично никакой разницы нет. Мы играем, и думать, есть ли тренер на стадионе, странно.

    • Испанец был дисквалифицирован на игру с «Зенитом».
    • Матч на «Газпром Арене» завершился нулевой ничьей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2024 21:09
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1709663401
    Абаскаль: - Ложу мне! ЦАРСКУЮ!!!...)))
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    ...уефан
    1709664047
    ...уже пара десятков версий прозвучала)... Пора персонал гостиницы поголовно опросить на эту тему, они больше знают)...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709665759
    Кто ещё не сказал, почему физрук здристнул из Петербурга в день матча? Гыгыгы
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