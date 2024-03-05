Тренер «Динамо» Личка установил странную цену на Тюкавина

Главного тренера «Динамо» Марцела Личку попросили оценить трансферную стоимость Константина Тюкавина.

– По мнению Transfermarkt, Константин Тюкавин стоит 10 миллионов евро. Какова его стоимость, по вашим оценкам?

– Для меня Тюкавин один из лучших нападающих в российском футболе. Когда футболист забивает мячи за «Динамо» и сборную России, этот игрок не будет стоить миллион или два миллиона евро.

Цену определяет тот, кто хочет его приобрести. Или, если «Динамо» потребует за него, например, 12 миллионов евро, и клуб-покупатель согласится, значит, он стоит в районе этой суммы.

– Но все же – в какую сумму вы бы его оценили?

– 100 тысяч рублей (смеется).