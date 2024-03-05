Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Тренер «Динамо» Личка установил странную цену на Тюкавина

    Главного тренера «Динамо» Марцела Личку попросили оценить трансферную стоимость Константина Тюкавина.

    – По мнению Transfermarkt, Константин Тюкавин стоит 10 миллионов евро. Какова его стоимость, по вашим оценкам?

    – Для меня Тюкавин один из лучших нападающих в российском футболе. Когда футболист забивает мячи за «Динамо» и сборную России, этот игрок не будет стоить миллион или два миллиона евро.

    Цену определяет тот, кто хочет его приобрести. Или, если «Динамо» потребует за него, например, 12 миллионов евро, и клуб-покупатель согласится, значит, он стоит в районе этой суммы.

    – Но все же – в какую сумму вы бы его оценили?

    100 тысяч рублей (смеется).

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 24 матчах.

    Новости по теме
    В «Динамо» выбрали основного вратаря на остаток сезона
    Личка ответил, готов ли он уйти из «Динамо» в «Зенит» 1
    Тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос о возвращении Захаряна 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2024 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1709656854
    Дуракам указали их место)))
    Ответить
    Fialet
    1709668166
    Тюкалина опустили.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+