Мостовой оценил перспективы Захаряна в «Сосьедаде»

Александр Мостовой ответил, стоит ли Арсену Захаряну задумываться об уходе из «Реал Сосьедада».

«Травмы Захаряна могут быть связаны с играми, которые проходят каждые два-три дня, плюс ещe психологически давит. Ведь многие говорят, что он не может забить.

Но это нормальный процесс для молодого парня. У кого-то по-другому получается, а у Арсена вот так. Он это переживeт, и всe будет нормально.

Я считаю, что Арсену не стоит уходить летом в аренду. Одно дело, если бы он не играл. Тогда нужно было бы думать, а он-то играет. Чем плохо адаптироваться в «Сосьедаде»?

Если уйдeт в аренду, то может сесть на скамейку, там же тоже конкуренция. При этом ему сейчас доверяют, а в другой команде такого может и не быть.

Взять того же Миранчука, первые два года ему Гасперини вообще не доверял, появлялся раз в три матча. А после аренды в «Торино» стал больше играть. Тут палка о двух концах. Я считаю, что у Захаряна для первого года в Испании всe отлично», – сказал Мостовой.