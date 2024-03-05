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    • Хлусевич высказался об отъезде Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Хлусевич высказался об отъезде Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопросы по итогам субботней игры с «Зенитом».

    В частности, его спросили о решении главного тренера Гильермо Абаскаля вернуться из Санкт-Петербурга в Москву в день матча.

    – 0:0 с «Зенитом» – лучшая игра «Спартака» в Питере за то время, что ты в команде?

    – Думаю, нет. Был хороший матч в Кубке России, когда сыграли вничью.

    – Абаскаль объяснил решение уехать в Москву?

    – Да.

    – Можешь рассказать?

    – Нет.

    – Ты принял его аргументы?

    – Конечно. Все было хорошо. Мы поговорили и все поняли.

    – Это не выглядело так, что вас бросают в день важного матча?

    – Нет. Не переживайте за нас.

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    Источник: Sport24

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    05.03.2024 17:08
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    Комментарии (3)
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    Дубина
    1709648520
    Газпрому писать не чего? С Промесом достали печатать день в день одно и тоже ни чего нового! Теперь про Абаскаля отъезд будут строчить месяц))) Позор вшивым(((
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    DOCTOR PENALTY
    1709651083
    Да чё за вас переживать, идёте вы... на четвёртом месте. (((
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