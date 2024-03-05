Хлусевич высказался об отъезде Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопросы по итогам субботней игры с «Зенитом».
В частности, его спросили о решении главного тренера Гильермо Абаскаля вернуться из Санкт-Петербурга в Москву в день матча.
– 0:0 с «Зенитом» – лучшая игра «Спартака» в Питере за то время, что ты в команде?
– Думаю, нет. Был хороший матч в Кубке России, когда сыграли вничью.
– Абаскаль объяснил решение уехать в Москву?
– Да.
– Можешь рассказать?
– Нет.
– Ты принял его аргументы?
– Конечно. Все было хорошо. Мы поговорили и все поняли.
– Это не выглядело так, что вас бросают в день важного матча?
– Нет. Не переживайте за нас.