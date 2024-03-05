Хлусевич высказался об отъезде Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопросы по итогам субботней игры с «Зенитом».

В частности, его спросили о решении главного тренера Гильермо Абаскаля вернуться из Санкт-Петербурга в Москву в день матча.

– 0:0 с «Зенитом» – лучшая игра «Спартака» в Питере за то время, что ты в команде?

– Думаю, нет. Был хороший матч в Кубке России, когда сыграли вничью.

– Абаскаль объяснил решение уехать в Москву?

– Да.

– Можешь рассказать?

– Нет.

– Ты принял его аргументы?

– Конечно. Все было хорошо. Мы поговорили и все поняли.

– Это не выглядело так, что вас бросают в день важного матча?

– Нет. Не переживайте за нас.