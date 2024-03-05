Ширяев требует от «Рубина» 8,5 миллиона рублей – он обратился в суд

Центральный защитник «Челябинска» Максим Ширяев решил судиться с «Рубином».

В феврале 2023 года казанцы выкупили игрока у «Нефтехимика».

В октябре клуб расторг контракт с Ширяевым в одностороннем порядке.

28-летний футболист счел недостаточной выплаты ему компенсации в размере зарплаты за три месяца.

Ширяев обратился в CAS (Спортивный арбитражный суд) – он требует от «Рубина» 8,5 миллиона рублей.

По его подсчетам, это сумма, полагающаяся ему с даты расторжения контракта по дату его окончания с учетом процентов.