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    • Ширяев требует от «Рубина» 8,5 миллиона рублей – он обратился в суд

    Ширяев требует от «Рубина» 8,5 миллиона рублей – он обратился в суд

    Центральный защитник «Челябинска» Максим Ширяев решил судиться с «Рубином».

    • В феврале 2023 года казанцы выкупили игрока у «Нефтехимика».
    • В октябре клуб расторг контракт с Ширяевым в одностороннем порядке.

    28-летний футболист счел недостаточной выплаты ему компенсации в размере зарплаты за три месяца.

    Ширяев обратился в CAS (Спортивный арбитражный суд) – он требует от «Рубина» 8,5 миллиона рублей.

    По его подсчетам, это сумма, полагающаяся ему с даты расторжения контракта по дату его окончания с учетом процентов.

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    Источник: «Мутко против»

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    05.03.2024 14:48
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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1709641370
    И полный пансион.
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    andrei-sarap-yandex
    1709641786
    хрен ему....зарплату как на заводе...долой ЛИМИТ ...итак в российском футболе никудышние футболисты получают сидя а этот лёжа деньги....только за российский паспорт....
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    acor94
    1709648849
    По договору, все логично, не он же контракт разрывал, но по сути. Какой идиот дал ему такой контракт? Больше похоже на распил бабла.
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