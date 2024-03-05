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    • Тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос о возвращении Захаряна

    Тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос о возвращении Захаряна

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, готов ли он принять в команду Арсена Захаряна.

    • Прошлым летом полузащитник был продан в «Реал Сосьедад» за 13 млн евро.
    • В составе новой команды он сделал 1 ассист в 30 матчах.

    – Контактируете с Захаряном?

    – Нет.

    – Смотрите матчи – с чем связываете то, что у Арсена не очень хорошие показатели по результативным баллам?

    – Честно скажу, смотрел матч, когда его команда играла в Париже, а он вышел на замену. Но два месяца я не видел его игр в чемпионате.

    Знаю, что он долго не может забить или отдать пас, но надо терпеть. Он старается, для него это хорошая школа – первый год в Испании, уровень высок.

    – Если он позвонит и попросится вернуться?

    – Забрал бы назад, понятно. Но мой вопрос ему был бы такой – а почему хочешь вернуться? Боишься или не хочешь биться за свое счастье там?

    Если бы он сказал, что хочет вернуться, потому что там тяжело, я бы ему сказал – пожалуйста, подумай два раза, и пробуй работать еще больше, чтобы остаться там.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2024 13:26
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    Комментарии (2)
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    FanatSerj
    1709638560
    Скорее даже в чем то увы, но заменивший его даже более "дешевый" Бителло оказался на голову сильнее Захаряна, так ещё стабильнее и вот что на удивлении мотивированнее! Причем Бителло ни какой-то там супер-пупер дарование всей Бразилии, а так один из талантливых парней, которому даже не хватило какого то более пристального внимания из западной Европы. Поэтому Личка это и даёт чётко понять что никаких распростертых дверей нет и тут не будет ему подушки поплакаться как там тяжело оказалось.
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    Алексей З
    1709644515
    Перед отъездом Захарян не был лидером Динамо , так с чего Личка должен с энтузиазмом относиться к его возможному возращению , тем более что сейчас , без него, команда показывает хорошую игру.
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