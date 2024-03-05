Тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос о возвращении Захаряна

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, готов ли он принять в команду Арсена Захаряна.

Прошлым летом полузащитник был продан в «Реал Сосьедад» за 13 млн евро.

В составе новой команды он сделал 1 ассист в 30 матчах.

– Контактируете с Захаряном?

– Нет.

– Смотрите матчи – с чем связываете то, что у Арсена не очень хорошие показатели по результативным баллам?

– Честно скажу, смотрел матч, когда его команда играла в Париже, а он вышел на замену. Но два месяца я не видел его игр в чемпионате.

Знаю, что он долго не может забить или отдать пас, но надо терпеть. Он старается, для него это хорошая школа – первый год в Испании, уровень высок.

– Если он позвонит и попросится вернуться?

– Забрал бы назад, понятно. Но мой вопрос ему был бы такой – а почему хочешь вернуться? Боишься или не хочешь биться за свое счастье там?

Если бы он сказал, что хочет вернуться, потому что там тяжело, я бы ему сказал – пожалуйста, подумай два раза, и пробуй работать еще больше, чтобы остаться там.