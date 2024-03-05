Стала известна стоимость возможного трансфера Тео Эрнандеса в «Баварию»

«Бавария» по-прежнему рассчитывает заполучить защитника «Милана» Тео Эрнандеса в случае ухода Альфонсо Дэвиса в «Реал».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в мюнхенском клубе рассчитывают, что приобретение француза обойдется примерно в 60-70 миллионов евро, включая бонусы.

«Бавария» проинформирована о финансовых деталях потенциальной сделки, так как уже запрашивала информацию об Эрнандесе. Также мюнхенцы верят, что Тео открыт к новому вызову.