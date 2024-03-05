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    Аршавин оценил игровые качества Тюкавина и Чалова

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил, что считает лучшим нападающим России Константина Тюкавина («Динамо»), а на второе место поставил Федора Чалова (ЦСКА).

    – Вы назвали Тюкавина лучшим нападающим России. За счет чего? Кто рядом с ним?

    – Второй, наверное, Чалов, но там все равно пробел. Мне кажется, ему мощи не хватает.

    – А Тюкавину?

    – Тюкавину всего хватает, даже несмотря на относительно маленький рост. Он хорошо головой играет, очень хорошо за спину бежит, очень техничен. Техничен, когда сложные передачи идут.

    Я был на тренировке «Динамо»: там шел плассер не пойми куда, а Тюкавин добежал и пяткой скинул игроку, находящемуся под ним. И так он сделал несколько раз. Он очень координированный.

    «Зенит» будет атаковать Чалова? У него скоро заканчивается контракт.

    – Я не знаю. Мы обычно ждем, когда контракт заканчивается.

    Насколько я знаю, приоритет Феди – уехать за границу.

    • 21-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 24 матча, забил 9 голов, отдал 5 передач.
    • 25-летний Чалов сыграл в нынешнем сезоне 27 встреч за ЦСКА, отметившись 11 голами и 3 передачами.

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    Источник: страница шоу «Это футбол, брат!» в VK

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    05.03.2024 08:22
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