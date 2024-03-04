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    • В «Спартаке» отреагировали на новость о проблемах с весом у Джикии и Соболева

    В «Спартаке» отреагировали на новость о проблемах с весом у Джикии и Соболева

    Пресс-служба «Спартака» дала комментарий по поводу физической формы Георгия Джикии и Александра Соболева.

    • Сообщалось, что защитник и форвард – худшие полевые игроки в команде по соотношению мышечной массы и жировой прослойки.
    • Хуже показатели только у трех спартаковских вратарей.

    «Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом.

    Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», – сообщили в клубной пресс-службе.

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    Источник: Sport24

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    04.03.2024 14:49
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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1709555524
    Не надо отвечать провокаторам письменно, для этого есть болельщики. Лучший ответ - победы на футбольном поле.
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    шахта Заполярная
    1709556633
    Объяснять что либо генералам помоек и мусорных бачков бесполезно. Это равносильно писать против ветра. Особенно местным палкожопым айболитам.
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    JTherry
    1709556802
    "Сообщалось..." обращаю внимание, не квалифицированным врачом, а блохером-пьянчугой Карпом и сообщалась эта "благая весть", сам выдумал, сам же и накатал в своей телеге...)
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    slavutiq70
    1709560377
    Не знаю как с лишним весом у Соболька ...но то что в игре он был полный ноль. это факт
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    АЛЕКС 58
    1709561470
    Коксом вместе со Свинси промесом нужно меньше баловаться
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