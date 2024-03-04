В «Спартаке» отреагировали на новость о проблемах с весом у Джикии и Соболева

Пресс-служба «Спартака» дала комментарий по поводу физической формы Георгия Джикии и Александра Соболева.

Сообщалось, что защитник и форвард – худшие полевые игроки в команде по соотношению мышечной массы и жировой прослойки.

Хуже показатели только у трех спартаковских вратарей.

«Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом.

Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», – сообщили в клубной пресс-службе.