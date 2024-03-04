Названы два худших полевых игрока «Спартака» по мышечной и жировой массе

По итогам сборов «Спартака» в ОАЭ худшими игроками по соотношению мышечной массы и жировой прослойки стали три вратаря. По данным журналиста Ивана Карпова, из полевых игроков ниже всех в рейтинге физической готовности оказались: Георгий Джикия и Александр Соболев.

«Один давно в опале у Абаскаля и совсем не играет, утверждая, что причины его простоя не связаны с футболом. Другой гонениям испанской инквизиции подвергался, но время на поле получать продолжает. Правда его выход в матче с «Зенитом» случился тупо из-за форс-мажора имени гения Промеса, который может и до тюрьмы довести.

Неужели Георгий и Александр балду пинали на сборах? Нет, такие показатели преследуют их регулярно не только в клубе, но и в сборной России. Экс-капитан гиперстеник, склоненный к ожирению. В его ДНК активны 2 гена: PPARG и LEP, отсюда и лишний вес. Дельфин же по травме пропустил неделю на сборах и потому не сыграл с «Ростовом». Это тоже сказывается.

Соболев и Джикия всегда возвращаются из отпуска не в самой лучшей физической форме, но со временем стабилизируют показатели. И никогда по ходу сезона не выходят в топ по ним. Такова уж их конституция. И это, до недавнего времени, не мешало обоим быть лидерами команды и числится среди лучших местных центрбэков и форвардов.

При этом только слепой не увидел, что Соболев слабо провел матч с «Зенитом». Он и сам это признает. Но не думаю, что дело исключительно в плохой подготовке или неважной физической форме. Хотя ее влияние также исключать нельзя», – написал Карпов.