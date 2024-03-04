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    • Названы два худших полевых игрока «Спартака» по мышечной и жировой массе

    Названы два худших полевых игрока «Спартака» по мышечной и жировой массе

    По итогам сборов «Спартака» в ОАЭ худшими игроками по соотношению мышечной массы и жировой прослойки стали три вратаря. По данным журналиста Ивана Карпова, из полевых игроков ниже всех в рейтинге физической готовности оказались: Георгий Джикия и Александр Соболев.

    «Один давно в опале у Абаскаля и совсем не играет, утверждая, что причины его простоя не связаны с футболом. Другой гонениям испанской инквизиции подвергался, но время на поле получать продолжает. Правда его выход в матче с «Зенитом» случился тупо из-за форс-мажора имени гения Промеса, который может и до тюрьмы довести.

    Неужели Георгий и Александр балду пинали на сборах? Нет, такие показатели преследуют их регулярно не только в клубе, но и в сборной России. Экс-капитан гиперстеник, склоненный к ожирению. В его ДНК активны 2 гена: PPARG и LEP, отсюда и лишний вес. Дельфин же по травме пропустил неделю на сборах и потому не сыграл с «Ростовом». Это тоже сказывается.

    Соболев и Джикия всегда возвращаются из отпуска не в самой лучшей физической форме, но со временем стабилизируют показатели. И никогда по ходу сезона не выходят в топ по ним. Такова уж их конституция. И это, до недавнего времени, не мешало обоим быть лидерами команды и числится среди лучших местных центрбэков и форвардов.

    При этом только слепой не увидел, что Соболев слабо провел матч с «Зенитом». Он и сам это признает. Но не думаю, что дело исключительно в плохой подготовке или неважной физической форме. Хотя ее влияние также исключать нельзя», – написал Карпов.

    • В матче 19-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0) Соболев вышел в основе и был заменен на 72-й минуте.
    • Джикия провел всю встречу в запасе.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    04.03.2024 11:44
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    Комментарии (24)
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    Таврида
    1709543774
    Держать массу - первейшая обязанность проффесинальных спортсменов (кроме сумоистов))). Даже на пивной диете (( можно вес скидывать - пару забегов на горы по утрам и все в порядке. Видать Джикия с Соболевым вообще на режим забили.
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    anatolich72
    1709545146
    Как чушь, почему про Спартак? Дешёвый пиар.
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    шахта Заполярная
    1709545488
    Из всего рпл только у двоих нашли жировую прослойку. И почему то ни кто не удивлен, что газовые сми нашли ее в Спартаке. Что из всего тура только двое привлекли внимание газ "эксперта" своей плохой игрой, хотя играл один Соболев, но это не важно, Джикия со скамейки подсказывал. Какой одаренный аФтор и в медицине разбирается и кто к чему склонен, знает все буквально, кто что кушал, какой кал после этой еды, короче ходил тенью за игроками Спартака и все конспектировал. Ну конечно эту рыбину карпа понять можно, только налив дерьма на Спартак можно получить бабло, про зенит или только хорошо или ни как, а за остальных не платят или копейки. Вот такая у нас честная, не подкупная журнашлюхия, продавшая за три лишних копейки и честь и совесть
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    NewLife
    1709546581
    Фуфло инсайдер, самозванец, отрыжка газом.
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    WE ARE FOR PETER
    1709546685
    На печеньках отожрались) у судей отжали долю)
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    ivany4
    1709546787
    Открою вам тайну. Карп читает посты болельщиков Спартака, перефразирует, и выдает за собственный инсайд.)) Хотя с прошлого года, болельщики, писали, что и Соболь и Джикия, и Зобнин потяжелели к перерыву ЧР. По игре с сбг было видно, что Соболя хватило на 45 минут. А вот Зоба отыграл нормально. Болельщикам Спартака пора с Карпа брать авторские за такую информацию!)) Да и бомба за соответствующее вознаграждение могло бы использовать аналитику местных посетителей. Глядишь, и поумнели бы многие, но я скорее всего ошибаюсь на сей счет.
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    СпорЦмен
    1709549573
    Да 100 пудов, Миллер виноват.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709549970
    Принимают что то видимо запрещённое)
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    kipmard
    1709550655
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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    Kollljan
    1709550985
    Оно и видно - два жирных борова.
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