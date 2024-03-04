Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Экс-капитан «Спартака» сравнил Джикию с Роналду

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высоко оценил значимость Георгия Джикии для московской команды.

    – Джикия во время матча [с «Зенитом»] пытался руководить командой как тренер. Похвально?

    – Он капитан, человек, которому доверяют футболисты. Но сегодня тренерский штаб, увы, не видит Георгия в стартовом составе.

    Однако именно в таких матчах и проявляются лидерские качества человека. Уверен, будь Джикия на футбольном поле, его эмоции также проявлялись бы, а может быть, даже в больших объемах.

    – Вспоминается Криштиану Роналду в финале чемпионата Европы.

    Сегодняшний Джикия для «Спартака» сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Хотя уровень финала чемпионата Европы с матчем чемпионата России не совсем сопоставим.

    • «Спартак» в субботу сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в гостевом матче 19-го тура РПЛ.
    • Джикия всю игру провел в запасе.
    • У защитника есть разногласия с главным тренером Гильермо Абаскалем, но испанец предпочел смотреть встречу на клубной базе в Москве.

    Новости по теме
    Экс-капитан «Спартака» – об отъезде Абаскаля в день игры с «Зенитом»: «Да пусть он так делает всегда!» 1
    Титов сказал, что ждет «Спартак» в концовке сезона 18
    Экс-капитан «Спартака»: «Промес сыграл на руку «Зениту» 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2024 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andr45
    1709552078
    Вообще-то на футбольном поле в первую очередь нужны другие качеств) "Воля волей, если сил невпроворот))"
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+