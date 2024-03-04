Экс-капитан «Спартака» сравнил Джикию с Роналду

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высоко оценил значимость Георгия Джикии для московской команды.

– Джикия во время матча [с «Зенитом»] пытался руководить командой как тренер. Похвально?

– Он капитан, человек, которому доверяют футболисты. Но сегодня тренерский штаб, увы, не видит Георгия в стартовом составе.

Однако именно в таких матчах и проявляются лидерские качества человека. Уверен, будь Джикия на футбольном поле, его эмоции также проявлялись бы, а может быть, даже в больших объемах.

– Вспоминается Криштиану Роналду в финале чемпионата Европы.

– Сегодняшний Джикия для «Спартака» сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Хотя уровень финала чемпионата Европы с матчем чемпионата России не совсем сопоставим.