Экс-капитан «Спартака» сравнил Джикию с Роналду

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высоко оценил значимость Георгия Джикии для московской команды.
– Джикия во время матча [с «Зенитом»] пытался руководить командой как тренер. Похвально?
– Он капитан, человек, которому доверяют футболисты. Но сегодня тренерский штаб, увы, не видит Георгия в стартовом составе.
Однако именно в таких матчах и проявляются лидерские качества человека. Уверен, будь Джикия на футбольном поле, его эмоции также проявлялись бы, а может быть, даже в больших объемах.
– Вспоминается Криштиану Роналду в финале чемпионата Европы.
– Сегодняшний Джикия для «Спартака» сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Хотя уровень финала чемпионата Европы с матчем чемпионата России не совсем сопоставим.
- «Спартак» в субботу сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в гостевом матче 19-го тура РПЛ.
- Джикия всю игру провел в запасе.
- У защитника есть разногласия с главным тренером Гильермо Абаскалем, но испанец предпочел смотреть встречу на клубной базе в Москве.