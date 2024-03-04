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    Титов сказал, что ждет «Спартак» в концовке сезона

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов предположил, как может сложиться концовка чемпионата России.

    – Какой будет развязка чемпионата?

    – ЦСКА на последних секундах пропустил гол месяца от «Оренбурга», «Спартак» показал в Петербурге, как нужно играть против «Зенита», «Краснодар» потерял важные очки. Так что все может поменяться в таблице. Ни у кого нет простого календаря.

    – А что ждет «Спартак»?

    – Команда будет в медалях, это понятно всем. Самый сложный матч – с «Зенитом» – остался позади. Но и оставшиеся игры тоже не будут простыми, каждая из них станет проверкой.

    • После 19‑го тура РПЛ «Спартак» с 31 очками занимает четвертое место и отстает от идущего на третьем месте «Динамо» (35) на четыре очка.
    • Отставание от первого места, которое занимает «Краснодар» (39), составляет восемь очков.
    • В 20‑м туре РПЛ «Спартак» 10 марта сыграет с «Факелом» на стадионе «Лужники».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2024 13:17
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    Комментарии (18)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709549150
    От бромантана видимо не излечился
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709549373
    Факел проверит ,достойны чего вы!) Зарема пирожки повезла в судейский комитет
    Ответить
    kipmard
    1709550639
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    ...уефан
    1709550731
    ... наверное, ближайшие туры по результатам, вообще, малопредсказуемы...
    Ответить
    СпорЦмен
    1709552473
    Полы в туалете Зенита срамтак будет.
    Ответить
    ilichkadr
    1709552547
    "Команда будет в медалях, это понятно всем"? Остается уточнить в каких именно медалях- стеклянных, оловянных, деревянных? P.S. Зря Егорка списывает Динамо, ЦСКА, Локомотив............
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    SLADE2019
    1709553469
    Одному, как говорится Богу известно, какой самый сложный матч будет у нас после перерыва. Динамо, ЦСКА, Локо, Краснодар, в гостях с Ростовом, Сочи и др. Дай то Бог. Будем верить.
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    Art1989
    1709553505
    Пи**еть не мешки ворочить
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    ZAITZEFF2011
    1709555085
    Почему все пишут про провал Зенита в матче со Спартаком? Спартак ведь тоже не смог победить. Нет поставленной игры и внятной трансферной политики.Про какие медали идет речь у Спартака? Нужно смотреть на свою игру а не сравнивать её с соперниками.
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    BVG4
    1709564933
    Не похоже, что у фигуранта проблемы с фармакологией остались где-то позади....ну, судя по таким высказываниям!
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