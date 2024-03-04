Титов сказал, что ждет «Спартак» в концовке сезона

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов предположил, как может сложиться концовка чемпионата России.
– Какой будет развязка чемпионата?
– ЦСКА на последних секундах пропустил гол месяца от «Оренбурга», «Спартак» показал в Петербурге, как нужно играть против «Зенита», «Краснодар» потерял важные очки. Так что все может поменяться в таблице. Ни у кого нет простого календаря.
– А что ждет «Спартак»?
– Команда будет в медалях, это понятно всем. Самый сложный матч – с «Зенитом» – остался позади. Но и оставшиеся игры тоже не будут простыми, каждая из них станет проверкой.
- После 19‑го тура РПЛ «Спартак» с 31 очками занимает четвертое место и отстает от идущего на третьем месте «Динамо» (35) на четыре очка.
- Отставание от первого места, которое занимает «Краснодар» (39), составляет восемь очков.
- В 20‑м туре РПЛ «Спартак» 10 марта сыграет с «Факелом» на стадионе «Лужники».