Угальде оценил уровень «Спартака» применительно к еврокубкам

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде выразил надежду, что его команда вскоре будет играть в Лиге чемпионов.

«Я согласен, что «Спартак» – команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы.

Я верю, что скоро нас вернут на европейскую арену, и мы будем играть в Лиге чемпионов», – заявил Угальде.