Угальде оценил уровень «Спартака» применительно к еврокубкам

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде выразил надежду, что его команда вскоре будет играть в Лиге чемпионов.
«Я согласен, что «Спартак» – команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы.
Я верю, что скоро нас вернут на европейскую арену, и мы будем играть в Лиге чемпионов», – заявил Угальде.
- Нападающий перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе.
- С 21-летним игроком сборной Коста-Рики был подписан контракт на четыре с половиной года.
- Сообщалось, что сумма трансфера составил 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.