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    • Угальде оценил уровень «Спартака» применительно к еврокубкам

    Угальде оценил уровень «Спартака» применительно к еврокубкам

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде выразил надежду, что его команда вскоре будет играть в Лиге чемпионов.

    «Я согласен, что «Спартак» – команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы.

    Я верю, что скоро нас вернут на европейскую арену, и мы будем играть в Лиге чемпионов», – заявил Угальде.

    • Нападающий перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе.
    • С 21-летним игроком сборной Коста-Рики был подписан контракт на четыре с половиной года.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составил 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.03.2024 12:07
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    Комментарии (22)
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    ...уефан
    1709545701
    ...забудь о кубках всяк сюда входящий!)...
    Ответить
    СпорЦмен
    1709545704
    К 7:0 готовы! :)))
    Ответить
    ...уефан
    1709545807
    ...смотрим ЕвроРетро, болеем за наших (...
    Ответить
    Цугундeр
    1709546716
    Топчик ,куле..
    Ответить
    ivany4
    1709547286
    Быстро адаптировался, в отличии от легионеров в других клубах. Он говорит о Спартаке как о своем клубе, и более-менее знакомится с историей. Молодец Манфред!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709548622
    Нет, ну сколько же можно смешить людей? Как попал в свинарник, сразу сектантские мантры захрюкал. Гыгыгы
    Ответить
    O-kolesov
    1709548818
    Ну если только в настольный футбол.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709549835
    Быстро ты принял сектантство)) с чем принимал,бромантан,таблетки или сразу к чемодану допустили как земелю !? А брали тебя не на замену барыге понимая что он сбитый...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709549888
    Странные вещи творятся в Тушино,очень странные!)
    Ответить
    Скай
    1709550742
    Красава парень.
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