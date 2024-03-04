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    • «Химки» – «Тюмень»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 4 марта

    «Химки» – «Тюмень»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 4 марта

    В рамках 21-го тура Первой лиги 4 марта 2024 года в 17:00 по московскому времени «Химки» встретятся с «Тюменью».

    «Химки»

    «Химки» занимают 2-е место с 36 очками после 20 матчей. Команда продемонстрировала стабильные результаты – 10 побед, 6 ничьих и 4 поражений. Разница в голах составляет +10 (30:20).

    «Тюмень»

    «Тюмень» располагается на 4-й позиции с 35 очками. За 20 матчей команда одержала 10 побед, сыграла в ничью 5 раз и потерпела 5 поражений. Разница в голах составляет +11 (28:17).

    Прогноз на матч «Химки» – «Тюмень»

    История противостояния команд насчитывает 8 матчей, в которых «Химки» выиграли четыре встречи, а «Тюмень» выиграла 1 матч.

    «Химки» не выигрывают в последних трех матчах.

    В предстоящей встрече «Химки» – фаворит встречи. Впрочем, и «Тюмень» явно даст бой команде Талалаева. Прогноз на матч – победа «Химок» (2.10), тотал меньше 2.5 (1.76), обе забьют – да (1.81).

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    «Химки» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2024 09:31
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