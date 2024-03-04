Личка высказался об участии «Динамо» в чемпионской гонке

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что его команда постарается осложнить жизнь лидерам РПЛ.

– Два очка осталось до «Зенита», четыре – до «Краснодара». «Динамо» вступает в гонку за чемпионство, это на вас давит?

– Я уже говорил, что мы смотрим наверх, и я хочу стремиться к большим целям. Я не могу вам сказать, что мы станет чемпионами, но я сделаю все и буду искать путь к победам. Мы с ребятами хотим биться и догонять лидеров. Они сыграли вничью, и это для нас плюс. Я не смотрел их матчи, потому что меня больше интересует игра моей команды. Будем стараться осложнить им жизнь. К тому же у нас еще домашний матч с «Зенитом» и выездной с «Краснодаром». Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство.