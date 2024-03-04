Личка высказался об участии «Динамо» в чемпионской гонке

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что его команда постарается осложнить жизнь лидерам РПЛ.
– Два очка осталось до «Зенита», четыре – до «Краснодара». «Динамо» вступает в гонку за чемпионство, это на вас давит?
– Я уже говорил, что мы смотрим наверх, и я хочу стремиться к большим целям. Я не могу вам сказать, что мы станет чемпионами, но я сделаю все и буду искать путь к победам. Мы с ребятами хотим биться и догонять лидеров. Они сыграли вничью, и это для нас плюс. Я не смотрел их матчи, потому что меня больше интересует игра моей команды. Будем стараться осложнить им жизнь. К тому же у нас еще домашний матч с «Зенитом» и выездной с «Краснодаром». Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство.
- В 19-м туре «Динамо» победило «Локомотив» со счетом 2:1, «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), а «Краснодар» – с «Рубином» (1:1).
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками, у «Зенита» 37 очков, у «Динамо» – 35.