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    Личка высказался об участии «Динамо» в чемпионской гонке

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что его команда постарается осложнить жизнь лидерам РПЛ.

    – Два очка осталось до «Зенита», четыре – до «Краснодара». «Динамо» вступает в гонку за чемпионство, это на вас давит?

    – Я уже говорил, что мы смотрим наверх, и я хочу стремиться к большим целям. Я не могу вам сказать, что мы станет чемпионами, но я сделаю все и буду искать путь к победам. Мы с ребятами хотим биться и догонять лидеров. Они сыграли вничью, и это для нас плюс. Я не смотрел их матчи, потому что меня больше интересует игра моей команды. Будем стараться осложнить им жизнь. К тому же у нас еще домашний матч с «Зенитом» и выездной с «Краснодаром». Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство.

    • В 19-м туре «Динамо» победило «Локомотив» со счетом 2:1, «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), а «Краснодар» – с «Рубином» (1:1).
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками, у «Зенита» 37 очков, у «Динамо» – 35.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    04.03.2024 09:07
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    Комментарии (10)
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    Алексей З
    1709533332
    Футбол должен приносить удовольствие зрителям , а не только очки в таблицу. С этим в Динамо всё хорошо, не стыдно бы было за чемпиона. Раз уж мы пока не созрели , удачи вам Динамики.
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    MazaiNN
    1709534547
    Круг только начался. Все может случиться. Динамо сильно.
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    slavutiq70
    1709544987
    А всего то надо победить Зенит и Краснодар в личных встречах и не оступаться со вторым эшелоном ...Делов то да ???
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