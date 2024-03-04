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    • Бубнов: «В психологическом плане арест Квинси не повлиял на «Спартак»

    Бубнов: «В психологическом плане арест Квинси не повлиял на «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов назвал закономерным итог матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми. Встреча закончилась ничьей 0:0.

    «В целом перед матчем у «Спартака» ситуация была сложнее, были кадровые потери. Четверо игроков не приехали, плюс еще у Промеса проблемы. Но игра показала, что в психологическом плане арест Квинси не повлиял на команду. Функционально же обе команды выглядели хорошо: хватило футболистов от первой и до последней минуты. Неудивительно, ведь готовились на сборах целенаправленно к этому матчу.

    У «Зенита» в первом тайме два момента было, а во втором практически ничего не создали. Подходы имелись, пытались обострить, но не могу сказать, что игровым преимуществом каким-то владели. «Спартаку» хватило сил и внимания отыграть плотно до самого конца. Если бы в конце Игнатов попал, то могли бы даже победить.

    Вообще чувствовалось напряжение при минимуме моментов. Пытались играть в хорошем темпе, но на победу ни одна команда не наиграла. В целом результат закономерен. План «Спартака» на игру сработал, для москвичей набранный балл – приобретение. Для «Зенита» же потеря, повезло еще, что «Краснодар» в своей игре тоже очки потерял», – написал Бубнов.

    • После 19 туров «Зенит» находится на втором месте с 37 очками. «Спартак» поднялся на четвертую позицию с 31 баллом на счету.
    • Вингер красно-белых Квинси Промес не принял участие в игре в Санкт-Петербурге, так как находится под домашним арестом в ОАЭ.

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    Источник: Sportbox.ru

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    04.03.2024 08:39
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    Комментарии (5)
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    BVG4
    1709532001
    На удивление рассудительно и спокойно высказался тут Саса. Логики тоже в меру....От былых всплесков эмоций и зашкаливающей истерики не осталось и следа! Наверное ничейный результат повлиял и умиротворил! Наша вам благодарность, за это....
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    Алексей З
    1709532910
    В игровом плане отсутствие Промеса было заметно, в атаке очень бледно играли, но психологически не дрогнули. Хотелось бы выделить Мартинса и Бабича , которые были лидерами в своих линиях,вожаками. В обороне сейчас всё неплохо , но как будем забивать , вопрос остался открыт.
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    Cleaner
    1709538822
    Бубнов: «В психологическом плане арест Квинси не повлиял на «Спартак»? А с чего вдруг что то может повлиять на игроков Спартака. Промес им подогнал и они всей командой под дозой. Они и не помнят уже, кто такой Промес!!!...)))
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