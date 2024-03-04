Бубнов: «В психологическом плане арест Квинси не повлиял на «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов назвал закономерным итог матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми. Встреча закончилась ничьей 0:0.

«В целом перед матчем у «Спартака» ситуация была сложнее, были кадровые потери. Четверо игроков не приехали, плюс еще у Промеса проблемы. Но игра показала, что в психологическом плане арест Квинси не повлиял на команду. Функционально же обе команды выглядели хорошо: хватило футболистов от первой и до последней минуты. Неудивительно, ведь готовились на сборах целенаправленно к этому матчу.

У «Зенита» в первом тайме два момента было, а во втором практически ничего не создали. Подходы имелись, пытались обострить, но не могу сказать, что игровым преимуществом каким-то владели. «Спартаку» хватило сил и внимания отыграть плотно до самого конца. Если бы в конце Игнатов попал, то могли бы даже победить.

Вообще чувствовалось напряжение при минимуме моментов. Пытались играть в хорошем темпе, но на победу ни одна команда не наиграла. В целом результат закономерен. План «Спартака» на игру сработал, для москвичей набранный балл – приобретение. Для «Зенита» же потеря, повезло еще, что «Краснодар» в своей игре тоже очки потерял», – написал Бубнов.