37-летний Глушаков ответил, сколько еще планирует играть

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков отмерил себе срок до конца карьеры. Игроку 37 лет.

– Есть ли эксперт в российском футболе, которого вы уважаете? Главные хедлайнеры на сегодняшний день – Канчельскис, Мостовой и Быстров.

– Почему они главные?

– Специалисты по всем вопросам.

– Глушаков через пять-семь лет закончит карьеру и будет самым главным экспертом (смеется). Экспертов много, как и мнений. Кого-то выделять не хочу.