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    37-летний Глушаков ответил, сколько еще планирует играть

    Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков отмерил себе срок до конца карьеры. Игроку 37 лет.

    – Есть ли эксперт в российском футболе, которого вы уважаете? Главные хедлайнеры на сегодняшний день – Канчельскис, Мостовой и Быстров.

    – Почему они главные?

    – Специалисты по всем вопросам.

    Глушаков через пять-семь лет закончит карьеру и будет самым главным экспертом (смеется). Экспертов много, как и мнений. Кого-то выделять не хочу.

    • Игрок зимой проходил сборы с «Ростовом», но ростовчане решили не подписывать 37-летнего Глушакова.
    • После этого футболист отправился в Армению.
    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.03.2024 22:10
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    Комментарии (6)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709493449
    Перепарился с шлюхами сектант
    Ответить
    ZAITZEFF2011
    1709493644
    Глушаков уже давно не играет.
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    ЗаЖиМ
    1709495563
    Дэн, в паспорт и зеркало посмотри
    Ответить
    Krics
    1709498548
    Денис играй,пока нравиться,ихмо.
    Ответить
    The only one
    1709521919
    Какие все злые в комментах. Желчью не захлебнитесь...
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