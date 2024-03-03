37-летний Глушаков ответил, сколько еще планирует играть

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков отмерил себе срок до конца карьеры. Игроку 37 лет.
– Есть ли эксперт в российском футболе, которого вы уважаете? Главные хедлайнеры на сегодняшний день – Канчельскис, Мостовой и Быстров.
– Почему они главные?
– Специалисты по всем вопросам.
– Глушаков через пять-семь лет закончит карьеру и будет самым главным экспертом (смеется). Экспертов много, как и мнений. Кого-то выделять не хочу.
- Игрок зимой проходил сборы с «Ростовом», но ростовчане решили не подписывать 37-летнего Глушакова.
- После этого футболист отправился в Армению.
- Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».