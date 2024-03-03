Уткин оценил матч «Динамо» – «Локомотив»

Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Динамо» – «Локомотив» (2:1).

«Матч «Динамо» – «Локо» окупил сумбурный тур. И перекроил таблицу. Всю зиму мы смотрели на «Краснодар» и «Зенит» впереди, и за ними в некотором отдалении еще 147 команд, которые, в сущности, делили третье место.

Сейчас, вполне возможно, проклевывается тройка. Это не вывод, это предположение, но мы и следим за турниром ежедневно.

Вопрос главный, он, в сущности, в чем? У «Динамо» уже немало было хороших матчей, упущенных из-под победы в концовке. Сейчас «Динамо» удержало победу.

Но что это – просто неповоротливость «Локо», который недоспас игру? Или «Динамо» стало устойчивее? Или времени не хватило, одним на саморазрушительную рефлексию, а другим на камбэк?

Вот это и есть крайне занятный вопрос на ближайшие пару уикендов!» – написал журналист.