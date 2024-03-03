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    Уткин оценил матч «Динамо» – «Локомотив»

    Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Динамо» – «Локомотив» (2:1).

    «Матч «Динамо» – «Локо» окупил сумбурный тур. И перекроил таблицу. Всю зиму мы смотрели на «Краснодар» и «Зенит» впереди, и за ними в некотором отдалении еще 147 команд, которые, в сущности, делили третье место.

    Сейчас, вполне возможно, проклевывается тройка. Это не вывод, это предположение, но мы и следим за турниром ежедневно.

    Вопрос главный, он, в сущности, в чем? У «Динамо» уже немало было хороших матчей, упущенных из-под победы в концовке. Сейчас «Динамо» удержало победу.

    Но что это – просто неповоротливость «Локо», который недоспас игру? Или «Динамо» стало устойчивее? Или времени не хватило, одним на саморазрушительную рефлексию, а другим на камбэк?

    Вот это и есть крайне занятный вопрос на ближайшие пару уикендов!» – написал журналист.

    • «Динамо» отстает от 1-го места на 4 очка.
    • В следующем туре команда примет дома «Ахмат».
    • «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    03.03.2024 21:11
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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1709490173
    За Краснодаром и Зенитом идёт 147 команд?... Не знал, что РПЛ так расширили в перерыве. )
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    TIMOTHY
    1709491925
    Локомотив силён,у него сегодня не пошла игра просто! Не факт что динамики выиграли бы! Посмотрим что будет в следующей игре
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    Krics
    1709499614
    Комментарий мостового ,где?ихмо
    Ответить
    GreyDM
    1709501826
    По уму должны были всё в 1м тайме решать.
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    alex1951
    1709542683
    Победителей не судят..... тем более с весеннего футбола ,чего там спрашивать...
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