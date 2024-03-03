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    Глушаков рассказал о положении дел в российском футболе

    Бывший игрок сборной России Денис Глушаков ответил, как добиться прогрессу российскому футболу. Футболист сейчас выступает за армянский «Урарту».

    – Вам не кажется, что российский футбол с каждым днем немного меркнет? Падает интерес у людей, изоляция, и люди не ходят на стадион по понятным причинам.

    – Сейчас все футболисты посмотрят на меня и приедут играть в Армению (смеется). А так я согласен, конечно. Нет еврокубков, многие команды не борются за высокие места, так как нет европейских турниров. Мы слишком большую ставку делаем на молодежь, чтобы она играла. Все делают упор на молодежь – это путь в никуда, по моему мнению.

    Должен быть баланс в команде – должны быть опытные футболисты, средний возраст и молодые. Когда ты играешь только молодыми, это вариант только для продажи и заработка, но не для того, чтобы быть конкурентоспособными.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.03.2024 20:56
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1709489008
    Прав Дениска! *
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    ...уефан
    1709489082
    ...работа в армянской лиге сделала из Глуша, крупного армянского аналитика в футболе)...
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    qwertyйцукен
    1709489125
    Нет еврокубков, многие команды не борются за высокие места=== Да нормуль все. РПЛ уйдет в Азию, а там азиакубки.Гы гы
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    Цугундeр
    1709489476
    Этож какую голову РПЛ потеряла ,какой нетривиального мышления разум повхерила. Опять армяне всё лучшее с.издили.
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