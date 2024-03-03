Глушаков рассказал о положении дел в российском футболе

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков ответил, как добиться прогрессу российскому футболу. Футболист сейчас выступает за армянский «Урарту».

– Вам не кажется, что российский футбол с каждым днем немного меркнет? Падает интерес у людей, изоляция, и люди не ходят на стадион по понятным причинам.

– Сейчас все футболисты посмотрят на меня и приедут играть в Армению (смеется). А так я согласен, конечно. Нет еврокубков, многие команды не борются за высокие места, так как нет европейских турниров. Мы слишком большую ставку делаем на молодежь, чтобы она играла. Все делают упор на молодежь – это путь в никуда, по моему мнению.

Должен быть баланс в команде – должны быть опытные футболисты, средний возраст и молодые. Когда ты играешь только молодыми, это вариант только для продажи и заработка, но не для того, чтобы быть конкурентоспособными.