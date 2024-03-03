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    • Галактионов объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Динамо»

    Галактионов объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Динамо»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Динамо». Московская команда уступила со счетом 1:2 и занимает пятое место в РПЛ.

    – В чем причина того, что у «Локомотива» не получился первый тайм?

    – Мы были вообще не похожи на самих себя. Не увидел те моменты, которые проговаривали и отрабатывали на сборах. Первый тайм в нашем исполнении был ужасен. Сказали ребятам в перерыве, что так не пойдет и немного перестроились, включились, добавили в агрессии и скорости. После этого второй тайм пошел совершенно по‑другому, были моменты, когда могли забивать еще. Проговорим с ребятами все эти моменты и будем исправляться.

    – Как думаете, в чем причина была? Отвыкли от официальных матчей?

    – По горячим следам сложно что‑то говорить. Понимание у нас есть, посмотрим детали и сделаем поправки. Но факт в том, что без целеустремленности так начинать первый тайм нельзя.

    – Что пытались поменять в игре в команды?

    – Хотелось добавить больше движения и скорости.

    – Подтвердил ли «Локомотив» сегодня реноме волевой команды?

    – Думаю, что вам со стороны это было лучше видно. Мы же со своей стороны делали все возможное, чтобы поменять ход игры и добиться положительного результата, но не получилось.

    – У «Локомотива» было очень много невынужденных ошибок, в том числе в центре поля…

    – Это один из тех моментов, который мы проговорили с командой. В первом тайме мы слишком часто теряли мячи в простых ситуациях. Игровое мышление команды сегодня было немного не таким, на которое мы настраивали игроков.

    – На что претендует «Локомотив» в весенней части сезона в РПЛ?

    – Всe еще впереди. Матчи на сборах показали, что мы конкурентоспособны. Мы будем грызться и цепляться за каждый матч.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2024 19:51
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    Комментарии (6)
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    TIMOTHY
    1709484805
    Состав у Локо медальный но Динамо сегодня было лучше! Локо удачи
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709485924
    Дзюба не в форме и вот
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1709489753
    Не надо было Дзюбу выпускать - это тормоз.(((
    Ответить
    The only one
    1709490560
    Почему куры денег не клюют? А потому, что нету...
    Ответить
    Вомбат
    1709490825
    Лучшая игра этого тура по качеству. Динамо играло точно лучше Зенита. И Спартака. И Краснодара.
    Ответить
    Fialet
    1709497454
    Потому что Цзюпа команду разлагает. Поначалу на ажиотаже был толчёк, а теперь всё на свои места встаёт.
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