Галактионов объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Динамо». Московская команда уступила со счетом 1:2 и занимает пятое место в РПЛ.

– В чем причина того, что у «Локомотива» не получился первый тайм?

– Мы были вообще не похожи на самих себя. Не увидел те моменты, которые проговаривали и отрабатывали на сборах. Первый тайм в нашем исполнении был ужасен. Сказали ребятам в перерыве, что так не пойдет и немного перестроились, включились, добавили в агрессии и скорости. После этого второй тайм пошел совершенно по‑другому, были моменты, когда могли забивать еще. Проговорим с ребятами все эти моменты и будем исправляться.

– Как думаете, в чем причина была? Отвыкли от официальных матчей?

– По горячим следам сложно что‑то говорить. Понимание у нас есть, посмотрим детали и сделаем поправки. Но факт в том, что без целеустремленности так начинать первый тайм нельзя.

– Что пытались поменять в игре в команды?

– Хотелось добавить больше движения и скорости.

– Подтвердил ли «Локомотив» сегодня реноме волевой команды?

– Думаю, что вам со стороны это было лучше видно. Мы же со своей стороны делали все возможное, чтобы поменять ход игры и добиться положительного результата, но не получилось.

– У «Локомотива» было очень много невынужденных ошибок, в том числе в центре поля…

– Это один из тех моментов, который мы проговорили с командой. В первом тайме мы слишком часто теряли мячи в простых ситуациях. Игровое мышление команды сегодня было немного не таким, на которое мы настраивали игроков.

– На что претендует «Локомотив» в весенней части сезона в РПЛ?

– Всe еще впереди. Матчи на сборах показали, что мы конкурентоспособны. Мы будем грызться и цепляться за каждый матч.